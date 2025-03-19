 

Мнение «аналитика»: О нашей Russia весьма наглядно… Сложно поверить?

19.03.2025, 15:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эх, широка страна моя родная! Много в ней лесов, полей и рек, земель и редкозёмов.

Порядка только нет. И народу кое-где не хватает.

Такой вот непреложный географический и демографический факт. Покажем его наглядно.

Вы знали, что…

…на вот этом небольшом красном пятачке слева…

…живёт практически столько же людей, сколько и правее вон той длинной красной линии?

Может быть, даже и больше, если учесть нерегистрируемую миграцию — как внутреннюю, так и внешнюю.

Не в этой ли гиперконцентрации людских ресурсов в центре в сочетании с их дефицитом на дальних «украинах» коренится значительная часть российских проблем?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Про “арабское единство”

19.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Договариваются дальше

19.03 / Мнение: Мораль и право в деле Оксимирона

19.03 / «Летающих автомобилей не будет, пока добывают нефть»: бывший работник АВТОВАЗа раскрыл секреты российского автопрома

19.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Выполнение договоренностей

19.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Замечательные отношения

19.03 / Мнение: Ленин о виновниках Первой мировой, разбазаренное большевиками золото и французские кредиты РИ

19.03 / 111-летний житель Чебоксар заявил, что секрет его долголетия – в регулярной бане, ежедневной водке и просмотре «Давай поженимся»

19.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Принципы американской дипломатии

19.03 / Мнение: СССР убил Кеннеди?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика