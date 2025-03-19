Мнение «аналитика»: О нашей Russia весьма наглядно… Сложно поверить?

Эх, широка страна моя родная! Много в ней лесов, полей и рек, земель и редкозёмов.

Порядка только нет. И народу кое-где не хватает.

Такой вот непреложный географический и демографический факт. Покажем его наглядно.

Вы знали, что…

…на вот этом небольшом красном пятачке слева…

…живёт практически столько же людей, сколько и правее вон той длинной красной линии?

Может быть, даже и больше, если учесть нерегистрируемую миграцию — как внутреннюю, так и внешнюю.

Не в этой ли гиперконцентрации людских ресурсов в центре в сочетании с их дефицитом на дальних «украинах» коренится значительная часть российских проблем?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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