Мнение «аналитика»: О нашей Russia весьма наглядно… Сложно поверить?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Эх, широка страна моя родная! Много в ней лесов, полей и рек, земель и редкозёмов.
Порядка только нет. И народу кое-где не хватает.
Такой вот непреложный географический и демографический факт. Покажем его наглядно.
Вы знали, что…
…на вот этом небольшом красном пятачке слева…
…живёт практически столько же людей, сколько и правее вон той длинной красной линии?
Может быть, даже и больше, если учесть нерегистрируемую миграцию — как внутреннюю, так и внешнюю.
Не в этой ли гиперконцентрации людских ресурсов в центре в сочетании с их дефицитом на дальних «украинах» коренится значительная часть российских проблем?
—
Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет