Мнение: Вёдра с крабами, или почему быть богатым — это хорошо

1. В «Школе капитализма» я рассказываю, что авторы книг про социальные лифты в капстранах сосредоточены или на удачливых чемпионах, повторить успех которых невозможно, или на обитателях нижнего ведра с крабами, которые сами отказываются улучшать свою жизнь. Цитирую из середины статьи (ссылка):



…посмотрим для примера на обычного школьника из бедной семьи. Чтобы войти в зону интереса крупного журналиста, то есть чтобы заработать огромное состояние или выиграть золотой кубок, этому школьнику придётся прямо-таки из кожи вон лезть, напрягать все свои силы. И одного старания будет, конечно же, мало: десять тысяч старательных школьников примут участие в большой драке «все против всех», и в итоге останется один Дункан Маклауд, который достигнет гигантского успеха и будет потом давать интервью доктору Гладуэллу.



Представим себе большую лотерею. Очень немногие срывают джекпот. Многие, однако, выигрывают небольшие суммы. Многие — проигрывают. Малькольм Гладуэлл, как и большая часть авторов такого рода исследований о жизни, сосредотачивается на единичных счастливчиках, которые выигрывают главный приз, а потом стоят в масках и держат метровые чеки под щёлканье фотокамер. С практической точки зрения, однако, нам гораздо интереснее разница между теми, кто проигрывает, и теми, кто выигрывает небольшой или умеренно большой приз.



Поэтому давайте снизим планку для нашего героя. Поставим ему значительно более лёгкую задачу: сделать так, чтобы его собственные дети росли в более обеспеченной семье. Хоть простой миллионер является невидимкой для учёных и журналистов, однако всё же между зарплатой в 50 тысяч рублей и пассивным доходом в миллион рублей в месяц разница огромна — как по мещанскому комфорту, так и по возможностям.



И тут мы внезапно обнаруживаем, что никаких сверхусилий и почти никакого везения для подъёма по первым нескольким ступеням социальной лестницы не нужно. Вполне достаточно соблюдать два условия:



А. Умеренно напрягаться.



Б. Не делать больших глупостей.



К примеру, Гладуэлл пишет, что школьники, которые на несколько месяцев младше своих одноклассников, значительно хуже учатся. Они менее подготовлены на старте, так что в первом классе им сложнее, а дальше отставание накапливается и накапливается.



Статистически он, разумеется, прав…

2. Инженер-нефтяник пишет, как именно обитатели вёдер с крабами тянут друг друга на дно, и как борцы за права угнетённых меньшинств трамбуют их ударами сверху (ссылка):



Возьмите США. Там есть уничижительное выражение Acting white, переводится грубо «Ведёт себя как белый». «Бананом» или «твинки» презрительно называют азиатов, которые ассимилировались в США, а «кокос» – чернокожих.

При этом наиболее обиден последний термин. Таких просто не просто не любят, а ненавидят, обвиняя в расовом предательстве! Ведь афроамериканцы, – нет, не негры в целом, а именно рожденные в США, – считают себя носителем иной культуры, чем белые американцы.

Правда эта «культура» заключается в умении говорить на эбониксе, слушать гангста-рэп, не работать, толкать вещества и участвовать в криминалитете. Приезжие же чёрные гораздо быстрее ассимилируются в нормальной части американского общества, но не эти.

И виновата пресловутая ненависть к успешным. Не зря есть теория ведра с крабами, именно она не дает многим вырваться из этой среды, потому что это грозит не просто остракизмом, но зачастую опасно физически.

К счастью, у нас такого нет, но подобное встречается почти везде в более мягкой форме. В интернете постоянно рыдают о бабушках, которые едят одну картошку и чёрный хлебушек. На вопрос, кто же постоянно переводит мошенникам миллионы, сразу гневно отпишутся, что это те, кто успел наворовать, так ей и надо, а так средняя бабушка ест только картошку и чёрный хлеб.

Там же будут живописать русскую провинцию – хтоническая нищета, бухие мужики, покосившиеся избы и работа только на минималку. Стоит сказать, что живёшь в провинции и наблюдаешь другую картину – сожрут и напишут, что тебе повезло. И это в лучшем случае, обычно говорят, что присосавшийся к народной нефти и жирующий за чужой счет.

На мой взгляд, культ бедности — тяжёлая болезнь общества. Ну, серьёзно, представьте житейскую картину. Пупа прилежно выучился на хорошую специальность, выкладывается на работе на 100%, ведёт здоровый образ жизни, откладывает деньги. Имеет доход в 300 тысяч рублей к своим 40 годам. Лупа учёбу презирает, перебивается случайными заработками или мелким криминалом, ни на одной работе не держится больше месяца, так как после первой же получки уходит в загул.

Объясните, почему я должен считать Пупу «зажравшейся сволочью», а Лупу — «своим парнем, солью земли»? Я же достоверно знаю, что этот «свой парень», повернись я к нему спиной, у меня моток медной проволоки не задумываясь стащит…

3. Виктор Мараховский пишет, что если вас начали стыдить, значит вы на верном пути (ссылка):

Сигналом о том, что мы, взявшись менять свою жизнь, начинаем что-то делать правильно, парадоксальным образом являются НЕ похвалы многих наших знакомых. Нет, напротив.

Знак того, что мы что-то делаем правильно, подают наши знакомые (можно многие), говоря, что мы испортились.

– Раньше, Вася, ты был куда интересней. В последнее время ты всё чаще вызываешь недоумение.

– Раньше Вася, ты был щедр / по-настоящему добр / умел дружить. Сейчас ты стал злым, мелочным и прижимистым.

– Раньше Вася, ты был скромным, но душой компании. А сейчас ты стал заносчив и на шутки обижаешься.

Алхимия данного парадокса проста. Окружение человека есть его диагноз. Человек, как правило, достоин своего окружения, а оно относится к нему с максимальной прагматичностью, вычленяя самые полезные для себя его черты и репрессируя ненужные и вредные.

Поэтому если человек чувствует, что способен на большее и лучшее, и начинает меняться – то он таким образом БУКВАЛЬНО БРОСАЕТ ВЫЗОВ ОКРУЖЕНИЮ. И оно – как полагается коллективу – принимает меры коллективной самозащиты.

А что есть главное оружие людей друг против друга? Правильно, одобрение как кокаиновый пряник и неодобрение/осуждение/разочарование как кнут.

Поэтому, ув. друзья, когда ваши приятели и дааавние знакомые и даже ценители вдруг сообщают вам, что вы испортились – радуйтесь и веселитесь.

Это значит, что вы перестали доставлять им те ощущения, которые они привыкли в своём кругу получать от вас.

Это, в свою очередь, означает, что вы действительно перестали соответствовать ожиданиям круга, который соответствовал вам предыдущему.

То есть тому вам, которого вы решили изменить.

Теорема доказана: если ваше окружение вас бранит за то, что вы испортились (но упрекает вас не в том, что вы стали объективно ленивей, бедней или там бухаете, а в каких-то субъективных ухудшениях вида утраты добродетелей) – значит, вы меняетесь в правильную сторону.