 

В AirPods появится функция перевода речи в реальном времени

19.03.2025, 13:00, Разное
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По данным Bloomberg, Apple работает над новой функцией для AirPods, которая позволит переводить речь в режиме реального времени. Ожидается, что данный функционал появится в обновлении ПО AirPods, привязанном к выходу iOS 19.

Хотя Apple представила приложение Translate еще в 2020 году, это будет первым случаем, когда возможность онлайн-перевода будет интегрирована непосредственно в наушники. Функция прямой трансляции не является инновацией, так как аналогичная технология уже присутствует в Pixel Buds от Google. Сейчасс Apple работает над усовершенствованием технологии перевода, выходящей за рамки возможностей AirPods.

Также американский производитель постоянно расширяет возможности своих наушников с помощью обновлений программного обеспечения, добавляя новые функции без необходимости покупки нового оборудования. Так, в 2024 году бренд добавил полезные функции для улучшения слуха в наушники AirPods Pro 2, включая режим слухового аппарата, одобренный государственной комиссией FDA, и тесты для самостоятельной проверки слуха. Сейчас инженеры компании разрабатывают AirPods Pro 3-го поколения и экспериментальную версию со встроенными камерами с элементами искусственного интеллекта.Источник &#8212 Bloomberg


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