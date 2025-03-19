 

«Я бы тоже там запил» – воронежский судья оправдал «пропавшего» в Тюмени спортивного журналиста Круглова

19.03.2025, 11:33, Разное
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Советский районный суд Воронежа отклонил иск областной прокуратуры о признании спортивного журналиста Александр Круглова виновным в хулиганстве.

Неделю назад мужчина прибыл в Тюмень для освещения чемпионата России по биатлону, однако на следующий день перестал выходить на связь с родственниками и коллегами.

Как оказалось, мужчина настолько был шокирован «тюменской действительностью», что приобрёл три ящика водка и ушёл в запой. Учитывая, что к поискам Круглова были привлечены сотни силовиков и волонтёров, прокуратура просила признать его действия нарушением общественного порядка и приговорить к штрафу в размере 100 тысяч рублей и исправительным работам сроком 500 часов.

– Вы были в Тюмени, товарищ прокурор? Нет? А вот мне довелось. Я бы тоже там запил, как любой другой нормальный воронежец, так что в иске вам полностью отказано, – сказал судья.

Сам Круглов в настоящий момент находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает. Как отмечают социологи, мужчина получил всероссийскую славу, при этом большинство россиян разделяют его гражданскую позицию.

– Мы провели оперативное исследование и выяснили, что 86 процентов соотечественников полностью поддерживают действия журналиста. Наши люди считают, что в нашей свободной стране у человека должна быть возможность уйти в запой, – заявили в одном из крупных социологических центров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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