 

“Свобода” подала иск на Агентство США по глобальным медиа

19.03.2025, 9:05, Новости дня
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Радио Свободная Европа/Радио Свобода подало иск в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM), а также на должностных лиц организации Кэри Лейк и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытку прекращения действия гранта, одобренного Конгрессом США и финансирующего работу организации, пишет “Настоящее время”.

В жалобе говорится, что отказ РСЕ/РС в средствах, выделенных для него Конгрессом США, нарушает федеральные законы, в том числе Конституцию США, которая наделяет Конгресс исключительными полномочиями в отношении федеральных расходов. Иск будет рассматриваться в Окружном суде США по округу Колумбия.

Президент США Дональд Трамп 14 марта подписал указ о сокращении деятельности семи государственных агентств, среди которых агентство по глобальным медиа (USAGM). Оно заведует иностранным вещанием и курирует в том числе Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Вслед за этим последовало уведомление о прекращении действия одобренного Конгрессом США гранта, финансирующего деятельность Радио Свободная Европа/Радио Свобода. На сайте USAGM было опубликовано заявление, в котором принятые решения объясняются неэффективным, с точки зрения администрации Трампа, расходованием средств налогоплательщиков.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода – независимая медиакорпорация, существующая с 1953 года, работа которой финансируется за счет средств, выделяемых через USAGM Конгрессом США.

18 марта министры иностранных дел государств Европейского Союза провели встречу, на которой обсудили возможность европейского финансирования деятельности Радио Свободная Европа/Радио Свобода.


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