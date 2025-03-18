Мнение «аналитика»: О мегасливе… Что же теперь будет?

Вот это уже прям да… Сложно комментировать такой инсайд.

Тем более, что тут пахнет не «сливом», не «зрадой», а кое-чем похуже. Предательством национальных интересов тут попахивает. И наверняка большинство патриотически настроенных россиян согласятся с такой оценкой. Когда прочтут откровения высокопоставленных отечественных инсайдеров.

Под катом…

Пока релоцированные либералы льют слёзы, что Владимир #Путин за 2,5 часа разговора буквально «прогнул» Дональда Трампа «сдать» ему Украину по частям, приходит #информация, что всё чуть ли не ровно наоборот.

По данным источников, Владимир #Путин на закрытой части съезда РСПП сказал, что признание Крыма в составе РФ, а также автономии Луганской и Донецкой республик могло предотвратить начало СВО. Об этом спецкорру «Ъ» Андрею Колесникову рассказали участники встречи. По словам его собеседников, теперь на переговорах по украинскому урегулированию речь идёт о том, что территории, уже находящиеся под контролем российской армии, не могут быть переданы Украине. Также РФ может потребовать признать Крым, Севастополь, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области в составе России. И если это произойдёт в ближайшее время, #Россия не станет претендовать на Одессу и другие территории, на данный момент принадлежащие Украине. Так, во всяком случае, передали спецкору «Ъ» слова президента участники съезда.

Это что же получается — не быть Одессе обратно «русским городом»?

И #Украина не просто сохранится, но и не будет отрезана от Чёрного моря?

А как мнение разгорячённых турбопатриотов, требовавших вернуть Малороссию в границы 1650 года?

Уж нет ли тут измены, крамолы, мегаслива и чего-то там ещё, коль скоро самое главное так и не будет достигнуто?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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