 

Мнение «аналитика»: О мегасливе… Что же теперь будет?

18.03.2025, 11:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вот это уже прям да… Сложно комментировать такой инсайд.

Тем более, что тут пахнет не «сливом», не «зрадой», а кое-чем похуже. Предательством национальных интересов тут попахивает. И наверняка большинство патриотически настроенных россиян согласятся с такой оценкой. Когда прочтут откровения высокопоставленных отечественных инсайдеров.

Под катом…

Пока релоцированные либералы льют слёзы, что Владимир #Путин за 2,5 часа разговора буквально «прогнул» Дональда Трампа «сдать» ему Украину по частям, приходит #информация, что всё чуть ли не ровно наоборот.

По данным источников, Владимир #Путин на закрытой части съезда РСПП сказал, что признание Крыма в составе РФ, а также автономии Луганской и Донецкой республик могло предотвратить начало СВО. Об этом спецкорру «Ъ» Андрею Колесникову рассказали участники встречи. По словам его собеседников, теперь на переговорах по украинскому урегулированию речь идёт о том, что территории, уже находящиеся под контролем российской армии, не могут быть переданы Украине. Также РФ может потребовать признать Крым, Севастополь, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области в составе России. И если это произойдёт в ближайшее время, #Россия не станет претендовать на Одессу и другие территории, на данный момент принадлежащие Украине. Так, во всяком случае, передали спецкору «Ъ» слова президента участники съезда.

Это что же получается — не быть Одессе обратно «русским городом»?

И #Украина не просто сохранится, но и не будет отрезана от Чёрного моря?

А как мнение разгорячённых турбопатриотов, требовавших вернуть Малороссию в границы 1650 года?

Уж нет ли тут измены, крамолы, мегаслива и чего-то там ещё, коль скоро самое главное так и не будет достигнуто?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Мнение «аналитика»: О главном про главный разговор… Да они сговорились что ли?

18.03 / Мнение: Россия обогнала СССР по танкерам, рост торгового профицита и дружественная внешняя торговля

18.03 / Звезды о Московской неделе моды: Мода – элемент нашей культурной гордости

18.03 / Мнение: Бегство из колхозов, Ленин про крепостное право и собственники коммунистического колхоза

18.03 / Авиакомпании, предлагающие ночные рейсы, будут платить штрафы за нарушение закона о тишине

18.03 / Мнение: Вакцинация под защитой цензуры

18.03 / Мнение «аналитика»: О силе в космосе… Астронавты — хлюпики против космонавтов?

18.03 / Российские судебные приставы арестовали американский госдолг

18.03 / Новый монитор от Asus очищает воздух на рабочем месте

18.03 / В Вологодской области начался сбор подписей за запрет абсолютно всего

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика