 

Зеленский поддержал предложение ввести мораторий на удары по энергетической инфраструктуре

18.03.2025, 23:10, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя телефонный разговор российского президента Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, заявил, что Украина поддерживает предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

Глава государства выразил уверенность, что российская армия развернет наступление на запорожском, харьковском и сумском направлениях. По его словам, тем самым российский президент Владимир Путин хочет максимально надавить на Украину, а затем выдвинуть ультиматум с позиции силы.

“Украинские военные останутся в Курской области, пока эта операция нужна нам”, – подчеркнул Зеленский. Напомним: накануне разговора с Путиным Трамп говорил о стремлении спасти украинских солдат на Курщине от окружения и неминуемой гибели.

Он подтвердил предстоящий российско-украинский обмен пленными, а также отметил, что не говорил с Трампом после его беседы с Путиным, но надеется, что тот ему позвонит.


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