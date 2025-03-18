Мнение: Россия обогнала СССР по танкерам, рост торгового профицита и дружественная внешняя торговля

1. У России теперь не только самый большой в мире ледокольный флот, но и самый большой в мире теневой флот. Genby приводит инфографику со статистикой по теневым флотам России, Ирана и Венесуэлы (ссылка).



По состоянию на осень 2024 года, общий дедвейт российского танкерного флота — более 57 миллиона тонн, примерно в 12 раз больше, чем дедвейт всего советского танкерного флота в декабре 1991 года, 5 миллионов тонн.

Россия «прожирает советское наследие», да.

Танкерный флот крупнейших западных морских держав – США, Греции – превышал советский в десятки раз. При этом в России умели строить танкеры. Первый в мире нефтяной танкер-теплоход «Вандал» (он же вообще первый в мире теплоход) был построен на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде в 1903 году (ссылка). В дореволюционной России была сильнейшая школа судостроения и мощнейшая, технологически развитая нефтяная отрасль, с которой тогда могли конкурировать только американцы. Революция на долгие годы затормозила развитие нефтянки и судостроения, но в наследство Советскому Союзу достались как построенные русскими капиталистами суда, так и инженерная школа. Из мировых лидеров мы стали догоняющими, но всё же не отстали безнадёжно.

Значительные ресурсы в развитие военного и гражданского флота советское руководство вложило в после Войны, советские судостроители даже почти успели зацепиться за эру «танкерного бума» конца 1960-х – начала 1970-х. На заглавной фотографии – первый советский супертанкер «Крым», построенный на Керченском судостроительном заводе и введённый в строй в 1975 году (ссылка). Построили судов этого класса немного, всего 6 штук, так как их паротурбинная силовая установка быстро устарела и начала проигрывать дизельным судовым двигателям, а спрос на танкеры во второй половине 1970-х резко упал, так как после войны Судного дня с Израилем арабские страны ввели эмбарго на экспорт нефти. В сложившихся условиях менее экономичные советские супертанкеры конкуренции не выдержали.

Проблему пытались решать: в 1980-е построили несколько крупных судов нефтерудовозов, со смешанными функциями. Также появились модернизированные танкеры типа «Победа» (проект 12990), уже с дизельной установкой, но не очень крупные, среднетоннажные. Всего их построили 8 штук. В итоге к 1991 году СССР подошёл с достаточно скромным танкерным флотом (и я не уверен, что весь этот флот достался России, было бы интересно уточнить его дальнейшую судьбу).

Современная Россия по известным историческим причинам долго полагалась на иностранцев. Нефтяники предпочитали отдавать транспортировку и продажу нефти на сторону, так как это было проще. По тем же причинам наши нефтяники отказались переходить на нефтерубль — торговать за доллары было удобнее и привычнее. Однако когда жареный петух клюнул в 2022, сработали преимущества капитализма: наши предприниматели моментально решили проблему, закупив у Греции и других стран огромное количество кораблей (ссылка). Плановая экономика на такой выплеск силы не способна — пока там чиновники составят комиссии, посовещаются, согласуют, утвердят, заложат в бюджет, всё уже и закончится.

2. Россия продолжает получать от экспорта больше, чем тратит на импорт (ссылка):



Положительное сальдо внешней торговли РФ за январь – декабрь 2024 года выросло на 7,79% по сравнению с показателем 2023 года, до $150,9 млрд, следует из опубликованных данных ФТС России.

Экспорт за отчетный период вырос на $8,6 млрд и достиг $433,9 млрд, в то время как импорт снизился на $2,3 млрд, до $283 млрд. Таким образом, товарооборот РФ в январе – декабре 2024 года по сравнению с 2023 годом вырос на 0,89% и составил $716,9 млрд.

По данным ФТС, экспорт в страны Европы упал на 20,37%, составив $68,4 млрд, импорт – на 6,88%, до $73,1 млрд. Вместе с тем РФ увеличила экспорт в страны Азии на 7,58% – до $329,2 млрд, импорт из этих стран вырос на 1,92% – до $191,2 млрд.

С практической точки зрения это означает прежде всего устойчивость нашей экономики. Большое подспорье в текущих переговорах — мы можем позволить себе улыбаться и властно показывать пальцем на документы: «нам нужно это, это и это, а если вы не готовы решиться прямо сейчас, так ничего страшного, мы подождём».

3. За последние три года выяснилось, что у недружественных стран относительно мало незаменимых товаров. Очень многое Россия может или производить сама, или получать от дружественных стран (ссылка):

Доля прямых поставок в российском импорте из недружественных стран снизилась с 50-55% в последние досанкционные годы до 16,6% в 2024 году. <…>

Китай успешно заместил Евросоюз в поставках автотранспорта, механического оборудования и других категорий машин и оборудования. Однако в наиболее высокотехнологичных товарных группах – фармацевтика, медоборудование, авиационная техника – рост импорта из Китая был незначительным.

Кое-что мы врагозаместить не можем, однако тут всё дело в процентах. Если мы не можем заместить 50% внешней торговли, и нам её перекрывают, то нам карачун. Если мы не можем заместить 0,5% внешней торговли, и нам её перекрывают, мы просто платим контрабандистам вдвое-втрое, теряем 1% и получаем всё необходимое окольными путями.

Вот эти оставшиеся 17% импорта из недружественных стран состоят по большей части из товаров вполне заменимых, которые, однако, нам до сих пор выгоднее покупать в Европе, Южной Корее и Японии, например. Совершенно незаменимого там мало, и вот это незаменимое, за некоторым исключением, мы можем добыть, просто заплатив немного сверху.