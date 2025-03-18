 

Звезды о Московской неделе моды: Мода – элемент нашей культурной гордости

18.03.2025, 21:30, Разное
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Легенда российского фигурного катания Евгений Плющенко
сказал в прямом эфире «Москва-24» на площадке Московской недели моды: «Я очень
люблю красивую одежду. И, конечно же, чтобы она была комфортной. Я здесь, чтобы
посмотреть, полюбоваться, приобрести для себя какие-то новинки». Знаменитый
спортсмен уверен: «Мода, как и спорт, стала для России элементом культурной
гордости. Благодаря Московской неделе моды, за последние годы мы вывели ее на
уровень, который уже позволяет вкладывать в понятия “российская мода”
и “российские дизайнеры” тот же вес, что и в “российский
фигурист” или “биатлонист”».

“Сегодняшний уровень Московской недели моды — это точно
топ-3 после Парижа и Милана”, – отметила Яна Рудковская, посетившая в первый
день МНМ модное шоу московского бренда Addicted_To. И добавила, что ожидает
ажиотаж во все дни проведения Московской недели моды.

Московскую неделю моды посетил и один из самых популярных
шахматистов мира 21-летний Ханс Ниманн. Он побывал на показах московских
брендов Ermi (Ermilov) и Ante Kovac и назвал их «совершенно уникальными».
«Разнообразие в одежде — это очень круто», — дополнил гроссмейстер.

Еще одна гостья, а точнее сказать участница Московской
недели моды, дизайнер из Нью-Йорка Пиа
Линдси высоко ценит возможность показать свою коллекцию на подиуме российской
столицы: “Участие в таких крупных мероприятиях, Московская неделя моды,
значительно повышает узнаваемость бренда и выводит его на новый уровень роста.
Москва всегда была городом, который я мечтала посетить, и я глубоко благодарна
за возможность представить там свой бренд”. С Пиа полностью согласился и
участник Московской недели моды из Испании дизайнер Мигель Ллопис “Являясь центром для
международных дизайнеров, Московская неделя моды привлекает значительное
внимание мирового модного сообщества”.


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