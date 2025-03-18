Звезды о Московской неделе моды: Мода – элемент нашей культурной гордости

Легенда российского фигурного катания Евгений Плющенко

сказал в прямом эфире «Москва-24» на площадке Московской недели моды: «Я очень

люблю красивую одежду. И, конечно же, чтобы она была комфортной. Я здесь, чтобы

посмотреть, полюбоваться, приобрести для себя какие-то новинки». Знаменитый

спортсмен уверен: «Мода, как и спорт, стала для России элементом культурной

гордости. Благодаря Московской неделе моды, за последние годы мы вывели ее на

уровень, который уже позволяет вкладывать в понятия “российская мода”

и “российские дизайнеры” тот же вес, что и в “российский

фигурист” или “биатлонист”».

“Сегодняшний уровень Московской недели моды — это точно

топ-3 после Парижа и Милана”, – отметила Яна Рудковская, посетившая в первый

день МНМ модное шоу московского бренда Addicted_To. И добавила, что ожидает

ажиотаж во все дни проведения Московской недели моды.

Московскую неделю моды посетил и один из самых популярных

шахматистов мира 21-летний Ханс Ниманн. Он побывал на показах московских

брендов Ermi (Ermilov) и Ante Kovac и назвал их «совершенно уникальными».

«Разнообразие в одежде — это очень круто», — дополнил гроссмейстер.

Еще одна гостья, а точнее сказать участница Московской

недели моды, дизайнер из Нью-Йорка Пиа

Линдси высоко ценит возможность показать свою коллекцию на подиуме российской

столицы: “Участие в таких крупных мероприятиях, Московская неделя моды,

значительно повышает узнаваемость бренда и выводит его на новый уровень роста.

Москва всегда была городом, который я мечтала посетить, и я глубоко благодарна

за возможность представить там свой бренд”. С Пиа полностью согласился и

участник Московской недели моды из Испании дизайнер Мигель Ллопис “Являясь центром для

международных дизайнеров, Московская неделя моды привлекает значительное

внимание мирового модного сообщества”.