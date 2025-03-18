 

Беседа Трампа и Путина – РФ потребовала прекратить военную помощь Украине

18.03.2025, 21:10, Новости дня
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Около двух часов продолжалась телефонная беседа между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, посвященная войне в Украине. Одним из немедленных ее итогов стало согласие Владимира Путина отказаться от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Пресс-служба Кремля передала, что российский президент уже отдал военным соответствующий приказ.

Как следует из сообщения Кремля, Владимир Путин подтвердил свое принципиальное согласие с другими предложениями Дональда Трампа, но при этом выдвинул свои условия.

В частности, говоря о приверженности мирному разрешению конфликта, президент РФ заявил, что пути урегулирования должны учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы РФ в области безопасности.

При обсуждении предложения Трампа о введении 30-дневного перемирия Владимир Путин “обозначил ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ”.

Владимир Путин заявил, что ключевым условием для работы по разрешению конфликта политико-дипломатическим путем, должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления Украине разведывательной информации.

Во время телефонного разговора с Трампом российский президент сообщил, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными – 175 на 175 человек. Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих.

В заявлении пресс-службы Кремля также говорится: “Владимир Путин и Дональд Трамп затронули и другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений. Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта”.


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