Мнение: Бегство из колхозов, Ленин про крепостное право и собственники коммунистического колхоза

1. Пенсии колхозникам в СССР начали платить только с 1965 года, а паспорта начали массово выдавать только в 1974. Ранее колхозники должны были или спрашивать у председателя разрешения покинуть колхоз (мог не отпустить), или бежать из колхоза каким-нибудь альтернативным путём — через правильно оформленную службу в армии, например. Особенно тяжело приходилось немолодым колхозникам: покинуть колхоз им было непросто, так что им приходилось работать до глубокой старости, чтобы хоть как-то прокормиться. Собственно, даже когда ввели пенсии, особо легче не стало — пенсии в 6-12 рублей в СССР было недостаточно, чтобы прожить.

Бежали из колхозов не только в город, но и в совхозы, там было полегче: даже платили зарплаты и пенсии. Многие совхозы в СССР образовались на месте помещичьих имений, некоторые из которых не были разграблены революционерами полностью. Это были специализированные хозяйства, навроде конезаводов или крупных ферм, выращивающих технические культуры.

Blog-10101 публикует фрагмент статьи из газеты «Коммунар» от 14 сентября 1960 года (ссылка 1, ссылка 2):





Яркая перекличка дат. В 1861 году Александр II отменил крепостное право, а через 100 лет, в 1960, коммунисты всё ещё держали колхозников привязанными к земле.

2. Кстати, Владимир Ильич, восстань он сегодня из гроба, со мной бы согласился. Павел Свидерский приводит в комментариях цитату Ленина из брошюры «К деревенской бедноте», напечатанной в 1903 году за границей, в Женеве (ссылка):



Социал-демократы требуют для народа полной свободы передвижения и промыслов. Что это значит: свобода передвижения? Это значит, чтобы крестьянин имел право идти куда хочет, переселяться куда угодно, выбирать любую деревню или любой город, не спрашивая ни у кого разрешения. Это значит, чтобы и в России были уничтожены паспорта (в других государствах давно уже нет паспортов), чтобы ни один урядник, ни один земский не смел мешать никакому крестьянину селиться и работать, где ему угодно. Русский мужик настолько закрепощён ещё чиновникам, что не может свободно перевестись в город, не может свободно уйти на новые земли. Министр распоряжается, чтобы губернаторы не допускали самовольных переселений! Губернатор лучше мужика знает, куда мужику идти! Мужик — дитя малое, без начальства и двинуться не смеет! Разве это не крепостная зависимость? Разве это не надругательство над народом, когда всякий промотавшийся дворянчик командует взрослыми хозяевами-земледельцами?

Особенно хорошо состарилось про «взрослых хозяев-земледельцев». В СССР не колхоз принадлежал колхозникам, а колхозники принадлежали колхозу. Владеть землёй, быть настоящим хозяином-землевладельцем, как до революции, советская власть запрещала населению категорически.

3. Помните историю про успешный коммунистический колхоз «Урал»? Ну, современное народное предприятие, которым владеют сами колхозники (ссылка)? При помощи этого колхоза коммунисты доказывали нам в комментариях, что они всё-таки не совсем беспомощны, что не у каждого коммуниста лапки вместо рук, что хотя бы одним предприятием они без капиталистов успешно управляют:

— крупное сельскохозяйственное предприятие, в пользовании которого находится более 20000 га. Число работающих 600 человек.

— Собственниками хозяйства являются сами колхозники, раз в пять лет они выбирают правление колхоза и его председателя.

— С 2010 года хозяйство имеет статус Племенного завода по разведению крупного рогатого скота черно – пестрой породы.

— В 2015 году в деревне Никитина запущен новый животноводческий комплекс с роботизированной доильной площадкой, на строительство которого колхоз потратил 46 миллионов рублей.

— В 2019 году количество дойных животных составляло 2050 голов. Надой на одну корову – 10 793 кг…

Читатели раскопали кое-что смешное. У колхоза 21 собственник (ссылка). Но работают там 600 человек, ага.