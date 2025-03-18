Белый дом и Кремль – первые итоги переговоров Трампа и Путина

Россия и США начинают переговоры о завершении российско-украинской войны.

Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, которое опубликовала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в Украине. Оба лидера согласились с тем, что этот конфликт должен завершиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между США и Россией. Кровь и деньги, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы потратить на нужды своих народов.

Этот конфликт никогда не должен был начаться и должен был быть прекращен давно с помощью искренних и добросовестных мирных усилий. Лидеры договорились, что движение к миру начинается с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры, а также с технических переговоров по реализации перемирия на Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры немедленно начнутся на Ближнем Востоке.

Кроме того, Путин и Трамп обсудили Ближний Восток «как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов», а также необходимость остановить распространение стратегических вооружений.

– Лидеры двух стран разделяют мнение о том, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль, — говорится в сообщении Белого дома.

Президенты США и РФ в ходе переговоров также согласились, что улучшение отношений между странами несет огромные преимущества, включая крупные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира [в Украине].

Владимир Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре в течение 30 дней и «дал такую команду военным», сообщил Кремль.

– В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду, — говорится в заявлении Кремля по итогам телефонного разговора президентов.

При этом Путин, как сообщает Кремль, обозначил «ряд существенных моментов», касающихся контроля за прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, а также выразился о необходимости «остановки принудительной мобилизации» в Украине (в РФ мобилизация не отменяется, а привлечение северокорейских военных и закупка северокорейских и иранских вооружений продолжится) и перевооружения ВСУ.

Также российский президент назвал «ключевым условием для недопущения эскалации» полное прекращение иностранной военной помощи и обмена разведывательной информацией с Киевом.

Кроме того, в ходе разговора Путин сообщил, что 19 марта пройдет обмен пленными между Россией и Украиной — 175 на 175 человек. Также «в качестве жеста доброй воли» Россия передаст украинской стороне 23 тяжело раненых военных, которые находятся в российских госпиталях.

В числе других вопросов президенты затронули ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря, договорившись предпринять «совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности», говорится в заявлении Кремля.

Кроме этого, Трамп, как сообщает Кремль, поддержал идею Путина организовать в США и России хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

По итогам беседы, продлившейся более двух часов, президенты договорились о создании российской и американской экспертных групп для работы, а также «оставаться в контакте по всем затронутым вопросам».