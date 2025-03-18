 

Авиакомпании, предлагающие ночные рейсы, будут платить штрафы за нарушение закона о тишине

18.03.2025, 19:33, Разное
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Верховный суд подтвердил обязанность авиакомпаний платить штрафы за нарушение закона о тишине, если у них есть ночные рейсы над населёнными пунктами.

В роли истца выступил 84-летний житель Ленинградской области Степан Лыков, который ещё в 2020 году счёл, что самолёты мешают ему спать.

Суд постановил исчислять размер штрафа в зависимости от выручки конкретной авиакомпании. Кроме того, эти средства будут зачисляться в бюджеты местных субъектов, над которыми пролетают самолёты, – таким образом, Лыков не получит компенсации, которую он требовал в течение пяти лет. В решении суда отдельно подчёркивается, что именно он обязан оплатить судебные издержки.

– В случае многократного нарушения (пролёта над субъектами РФ) штраф будет зачисляться пропорционально времени пролёта над соответствующей территорией, – пояснили в пресс-службе ВС.

ФНС в свою очередь предложила брать налог с ночных полётов для облегчения расчётов и исключения лишней бюрократии. В ВС не исключают и такой меры, но только параллельно со штрафами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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