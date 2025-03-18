 

Бундестаг снял конституционные ограничения расходов на оборону

18.03.2025, 19:10, Новости дня
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Нижняя палата германского парламента поддержала внесение в конституцию поправок, которые позволят значительно увеличить оборонный бюджет. В поддержку инициативы проголосовали 513 депутатов Бундестага, что больше двух третей, необходимых для изменения основного закона, против – 207 парламентариев.

Предложение, предусматривающее вывод оборонных расходов из-под жестких ограничений на государственные заимствования, было поддержано христианскими демократами, социал-демократами и “зелеными”. Теперь оно должно быть поддержано двумя третями депутатов верхней палаты парламента – Бундесрата. Предполагается, это произойдет 22 марта.

“В последнее десятилетие мы испытывали ложное чувство безопасности. Меры, принимаемые нами сейчас, – первый шаг к формированию нового сообщества европейской обороны. Оно будет включать не только государства ЕС”, – заявил инициатор поправок, лидер ХДС Фридрих Мерц, который в ближайшие дни сменит Олафа Шольца на посту федерального канцлера.

Он также сообщил о необходимости усиления позиций Германии в условиях развязанной Россией агрессивной войны. Решение имеет принципиальное значение для обороноспособности всего европейского континента, в том числе – Украины.


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