Мнение: Вакцинация под защитой цензуры

Очень интересный и даже, я бы сказал, сенсационный ролик от Любарского в Ютубе. В сущности, известный американский политолог и журналист Любарский просто на свой страх и риск прорвался сквозь тотальную цензуру в мировых соцсетях, устроенную ковидной мафией, осмелившись выдать сообщение на полностью запретную тему. То, о чем он тут говорит – низзя! Харам! Поэтому ролик звучит на каком-то странном эзоповом языке.

По сути, Любарский описывает ситуацию в США с невиданным распространением непонятного “расстройства аутического спектра”, или попросту аутизма. Так и остается непонятным – откуда берутся дети-аутисты? Что это – какой-то генетический сбой? Их “не так воспитывали”? Раньше их было еще больше, просто их не умели диагносцировать?

Любарский однако дает известные факты – что число рождаемых в семьях аутистов растет по экспоненте, их на земле появляется все больше и больше. Если посмотреть на кривую роста их количества по годам, возникает ощущение, что речь о какой-то непонятной эпидемии. Хотя это вроде бы не инфекции. Если еще в прошлом веке речь о том, что аутистов рождается порядка 1 такого ребенка на 500 “обычных” детей, то теперь уже заговорили про рождение 1 аутиста на 15 детей.

Вопрос – как сможет развиваться человечество, если аутистами станут рождаться каждый десятый? Хватит ли у государств денег на содержание такого количества социально неприспособленных детей, с очевидными нервно-психическими отклонениями?

Любарский – намеками и обиняками, чтобы не попасть под бан от Ютуба – дает ответ, что именно происходит. Намек там у него более чем ясен: речь о… вакцинации. Давно, оказывается, существует эта теория, что бурный рост в популяции такого заболевания, как аутизм, связано с массовым вакцинированием детей. Говорить, однако, об этом нельзя, запрещено. Врачам высказываться на эту тему запрещено (в США) тем более – для них это чревато немедленным отзывом врачебной лицензии и полным изгнанием из профессии. В соцсетях писать тоже нельзя – это немедленный бан. В научных журналах, понятно, тем более нельзя – это “антинаучно”, и баста.

Я бы, может, и не поверил в такое торжество мракобесия и обскурантизма, тем более в передовых США, если бы перед глазами у меня не было очень похожей ситуации в мире… диетологии! Да, такой почти анекдотичный момент. В США, как всем известно, бушует поистине эпидемия ожирения, нация дико растолстела и продолжает толстеть. Лишь недавно в научно-популярной литературе появилось объяснение, что именно произошло. Оказывается, “вклад врачебной науки” в тотальное развитие ожирения в США весьма велик, и причина – именно тотальный контроль за ассоциациями врачей и жесткая, почти армейская профессиональная дисциплина. В общем, еще в самом начале прошлого (20-го) века были проведены “базовые”, основополагающие эксперименты касательно влияния того, что мы едим, на то, сколько мы набираем в результате. Причем оказалось, что в основе экспериментов была определенная научная недобросовестность, то есть там слегка подчистили результаты. Но, в общем, был сделан неверный “научный” вывод, что ожирение провоцируют прежде всего жиры в пище, а углеводы не оказывают существенного воздействия. После чего были разработаны “научные рекомендации”, которые были взяты за основу во всех США, а потом и в мире, а любой врач, который бы набрался наглости усомниться в однозначном вреде ЖИРОВ и что-то бы провякал про сомнительную пользу от УГЛЕВОДОВ – рисковал подвергнуться шельмованию и проклятию от всего сообщества. И вот такое, как мы теперь понимаем, АНТИнаучное понимание диетологии продержалось в мире более 100 лет!! Ожирение било все рекорды, целые нации выглядели ужасно – но люди продолжали есть всё только “обезжиренное”, как молоко. Только с началом 21 века начались робкие перемены – жиры реабилитировали, углеводы подпали под запрет.

Однако для меня это стало моментом истины, показывающим, что соображения доказательной науки не имеют никакого смысла в современном мире, где “ассоциации” легко всем выворачивают руки и заставляют говорить всех не то, что есть, а то, что предписано, и не говорить ничего лишнего.

В общем, интересное рассуждение. При том, что угроза озвучена вполне серьезная, причем грозящая всему человечеству. Могла ли массовая вакцинация огромного количества детей привести к такого рода генетическим сбоям? Да конечно, вполне могла, почему нет. Столь массовые удары, когда некие химвещества вводят сразу милиардам, причем тотально каждому – понятно, что вступает в дело законы больших чисел, из небытия “крайне редких угроз” проступают самые дикие угрозы для ВИДА. Почему нет? “Этого не может быть, потому что не может быть никогда”? Но как же “нет”, если простые цифры говорят, что процесс уже вовсю идет, иначе откуда вдруг такой резкий рост заболеваемости аутизмом? Все цифры уже и в Википедии появились, цензурой всё не вымарать.

В общем, отдадим смелости Любарского должное, намотаем на ус.