 

Мнение «аналитика»: О силе в космосе… Астронавты — хлюпики против космонавтов?

18.03.2025, 18:15, Разное
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Как космос меняет обычных людей?

Спойлер — сильно. Если только они не прошли спецподготовку.

«Застрявшие» на МКС американские астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс Буч Уилмор и Суни Уильямс наконец-то возвращаются. Вместо восьми дней они провели на станции 286. И вот что с ними стало за это время.

Ужас, не?

А вот российский космонавт Александр Горбунов (на предыдущем фото он в зелёном поло) внешне ничуть не изменился за те полгода, что проработал на МКС. Впрочем, он именно к такой продолжительности полёта и готовился. В отличие от…

Это, наверное, весомый аргумент против того, чтобы не превращать космические станции в гостиницы для богатых «астротуристов» и прочих непрофессионалов. С другой стороны, вопрос профессионалам и как бы профессионалам.

Вот эта заметное разнличие между астронавтами и космонавтом — она следствие уже отмеченной разницы в подготовке? Или же морально-волевые качества тоже имеют значение?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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