В Вологодской области начался сбор подписей за запрет абсолютно всего

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что жители региона обратились к нему с инициативой запретить в регионе «абсолютно всё».

– Очень необычная инициатива, а главное, простая, – сказал Филимонов. – Как в известном выражении: всё гениальное просто! Нам сразу понравился лаконизм этой идеи и то, что она может решить сразу множество проблем.

На прошлой неделе начались предварительные консультации с населением и за первый же день удалось собрать не менее тысячи подписей. Так, мэр города Шексна заявил, что «люди выстраивались в очереди, чтобы горячо поддержать инициативу».

– Надеемся, что абсолютно всё в итоге будет запрещено, и этот запрет станет нормой для всей страны, как и другие наши передовые инициативы, – подытожил Филимонов.

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