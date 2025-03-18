 

В Вологодской области начался сбор подписей за запрет абсолютно всего

18.03.2025, 15:33, Разное
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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что жители региона обратились к нему с инициативой запретить в регионе «абсолютно всё».

– Очень необычная инициатива, а главное, простая, – сказал Филимонов. – Как в известном выражении: всё гениальное просто! Нам сразу понравился лаконизм этой идеи и то, что она может решить сразу множество проблем.

На прошлой неделе начались предварительные консультации с населением и за первый же день удалось собрать не менее тысячи подписей. Так, мэр города Шексна заявил, что «люди выстраивались в очереди, чтобы горячо поддержать инициативу».

– Надеемся, что абсолютно всё в итоге будет запрещено, и этот запрет станет нормой для всей страны, как и другие наши передовые инициативы, – подытожил Филимонов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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