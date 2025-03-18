Студия Mansory попыталась улучшить облик Cybertruck — у них ничего не вышло

Сегодня Tesla переживает не лучшие времена — покупатели предпочитают раскрученному американскому бренду более дешевые, практически не уступающие по качеству китайские электромобили.

Однако больше всего, пожалуй, достается самому необычному детищу Tesla — пикапу Cybertruck, который резко выделяется среди родственников своим неординарным внешним видом. Достаточно сказать, что по итогам 2024 года он оказался самым отзываемым автомобилем в США.

Сказать свое слово в этой полемике решила и немецкая компания Mansory, которая известна своими абсурдными тюнинг-переделками роскошных автомобилей. Ее инженеры предложили свое «видение» Cybertruck, оцененное экспертами в $100000-150000.

Перед дизайнерами Mansory стояла весьма сложная задача придать хоть какое-то изящество грубоватым, брутальным формам Cybertruck. Пикапу добавили новые элементы крыльев и карбоновые накладки на передний и задний бамперы.

В результате электромобиль получился достаточно перегруженным — далеко не каждый оценит подобный фейслифтинг. И все же в компании не сомневаются в том, что среди обладателей тугих кошельков найдутся желающие пополнить свои автомобильные коллекции таким экспонатом.

Источник — Mansory