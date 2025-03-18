Трамп подписал указ об увольнении Чубайса с госслужбы США

Президент США Дональд Трамп продолжил кампанию по чистке американского госаппарата.

17 марта хозяин Белого дома издал приказ об увольнении ещё 25 тысяч чиновников, среди которых оказался экс-глава российской госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс.

– Мы благодарны мистеру Чубайсу за его работу, однако больше США не нуждаются в его услугах. Разумеется, все причитающиеся ему по закону компенсации будут выплачены, – сказал помощник Трампа Стив Уиткофф.

Согласно материалам The Washington Post, Чубайс поступил на американскую госслужбу в 1991 году в Информационное агентство США (USIA) с окладом $600 тысяч. Автор ваучерной приватизации сразу получил высокий чин, а впоследствии неоднократно поощрялся руководством крупными денежными премиями.

– Только в 1996 году Чубайс получил в качестве бонуса 25 миллионов долларов, а всего американские налогоплательщики за 35 лет его работы заплатили ему 100 миллионов, – пишет издание со ссылкой на свои источники в Белом доме.

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