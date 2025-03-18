Биоинженеры научились превращать клетки кожи в мозговые нейроны

Ученые из Массачусетского технологического института совершили прорыв в регенеративной медицине. Они разработали технологию преобразования клеток кожи напрямую в нейроны, без промежуточной стадии превращения исходного материала в стволовые клетки. Это не только экономит время, но и многократно увеличивает объем создаваемого вещества.

На заре экспериментов со стволовыми клетками ученые первым делом освоили технологию их сбора и хранения, чтобы затем выращивать из них нужные ткани. Затем в 2006 году японские исследователи разработали способ превращения зрелых клеток обратно в стволовые, что в разы увеличило количество доступного для работы материала. Но эффективность технологии оставалась низкой — большая часть клеток застревает на промежуточных стадиях, и лишь 0,1 % от общего количества проходят все необходимые изменения.

Американские ученые в попытках усовершенствовать этот метод провели множество экспериментов по поиску оптимального состава кодирующих генов с целью упрощения и сокращения процесса преобразования клеток. И в итоге вышли на прямую конверсию, когда пролиферированные клетки становятся крайне восприимчивы к генетическому вмешательству. Благодаря этому соматические клетки сразу можно превращать в аналоги двигательных нейронов с минимальным количеством преобразований.

Новые клетки демонстрируют обнаруживаемую электрическую активность и кальциевую сигнализацию — то есть, выполняют функции настоящих нейронов. Теперь ученые изучают их совместимость с мозговой тканью и опыты на грызунах уже показывают положительную тенденцию. А главное – эффективность такого способа создания клеток достигает 1000 %. Для человеческих клеток мозга она ниже, 10-30 % — но это все равно в разы лучше прежних показателей.Источник — MIT