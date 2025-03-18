 

Биоинженеры научились превращать клетки кожи в мозговые нейроны

18.03.2025, 13:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые из Массачусетского технологического института совершили прорыв в регенеративной медицине. Они разработали технологию преобразования клеток кожи напрямую в нейроны, без промежуточной стадии превращения исходного материала в стволовые клетки. Это не только экономит время, но и многократно увеличивает объем создаваемого вещества.

На заре экспериментов со стволовыми клетками ученые первым делом освоили технологию их сбора и хранения, чтобы затем выращивать из них нужные ткани. Затем в 2006 году японские исследователи разработали способ превращения зрелых клеток обратно в стволовые, что в разы увеличило количество доступного для работы материала. Но эффективность технологии оставалась низкой — большая часть клеток застревает на промежуточных стадиях, и лишь 0,1 % от общего количества проходят все необходимые изменения.

Американские ученые в попытках усовершенствовать этот метод провели множество экспериментов по поиску оптимального состава кодирующих генов с целью упрощения и сокращения процесса преобразования клеток. И в итоге вышли на прямую конверсию, когда пролиферированные клетки становятся крайне восприимчивы к генетическому вмешательству. Благодаря этому соматические клетки сразу можно превращать в аналоги двигательных нейронов с минимальным количеством преобразований.

Новые клетки демонстрируют обнаруживаемую электрическую активность и кальциевую сигнализацию — то есть, выполняют функции настоящих нейронов. Теперь ученые изучают их совместимость с мозговой тканью и опыты на грызунах уже показывают положительную тенденцию. А главное – эффективность такого способа создания клеток достигает 1000 %. Для человеческих клеток мозга она ниже, 10-30 % — но это все равно в разы лучше прежних показателей.Источник &#8212 MIT


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Новый монитор от Asus очищает воздух на рабочем месте

18.03 / В Вологодской области начался сбор подписей за запрет абсолютно всего

18.03 / Самая подробная карта Антарктиды показывает материк безо льда

18.03 / Личное: “Он очень талантлив”

18.03 / Студия Mansory попыталась улучшить облик Cybertruck — у них ничего не вышло

18.03 / Трамп подписал указ об увольнении Чубайса с госслужбы США

18.03 / Мнение: Умер Юлай Кинзябулатов (ctakan_divanych)

18.03 / По требованию горожан кипрский Пафос переименовали в Пафосный

18.03 / В Кёльнском соборе откроется стриптиз-клуб

18.03 / Мнение «аналитика»: О «перемирии»… Уже сорвано?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика