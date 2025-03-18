 

Скончался последний участник битвы за Британию Джон Хемингуэй

18.03.2025, 12:15, Новости дня
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В Дублине на 106-м году жизни скончался полковник Джон “Пэдди” Хемингуэй – последний из остававшихся в живых летчиков британских королевских ВВС, участвовавших в битве за Британию.

Он стал летчиком еще до начала Второй Мировой войны, а после ее начала прикрывал отступление к Дюнкерку, обеспечивал эвакуацию британских войск, участвовал в воздушном сражении, принесшем гитлеровским силам первое поражение в войне.

Битва за Британию, продолжавшаяся с июля по октябрь 1940 года, королевские ВВС сорвали планы Гитлера навязать мир оставшейся без союзников Великобритании. “Никогда еще столь многие не были обязаны столь немногим”, – заявил о британских летчиках премьер-министр Уинстон Черчилль.

В одном из своих последних интервью, в 2023 году, “Пэдди” сказал, что никогда не считал свою принадлежность в этим “немногим” чем-то особенным. “О каком величии вы говорите? Мы воевали, делали то, чему нас научили”, – заявил он.

“Это конец эпохи и напоминание о жертвах, которые требовались от тех, кто во Вторую мировую сражался за свободу. Его доблесть в противостоянии превосходящим силам свидетельствует о чувстве долга, демонстрируя британскую стойкость”, – говорится в заявлении королевских ВВС.


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