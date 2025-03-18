По требованию горожан кипрский Пафос переименовали в Пафосный

В кипрском Пафосе завершился референдум о переименовании города в Пафосный. Явка на плебесците составила 79%, из них 84% прологосовали за новое название населённого пункта.

– Я ожидал такого результата: за последние годы в Пафосе существенно изменился этнический состав населения, а вместе с этим появилось больше прекрасных особняков и клубов, — прокомментировал итоги референдума мэр Пафоса Андраник Геворгян.

В ходе процедуры народного волеизъявления пафосцы голосовали и по другим вопросам. Большинство горожан высказались за перевод делопроизводства и вывесок в Пафосном на русский язык, а также за выделение местному бизнесмену участка прибрежной зоны под строительство нового коммерческого объекта.

Мэр Пафосного пообещал, что греческое национальное меньшинство сохранит большинство своих прав, включая изучение своего языка в школах.

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