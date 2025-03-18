Мнение «аналитика»: О «перемирии»… Уже сорвано?

Подозреваю, что кто-то сейчас будет сильно разочарован. Но кто-то, наоборот, выдохнет с облегчением — дескать, избежали «позора». Или, если угодно, «ловушки». А то, понимаешь ли, знаем мы этих соседей…

Как бы то ни было, внезапно подступившие #новости неумолимо свидетельствуют о том, что весьма спорная инициатива президента #США Дональда Трампа, плод его многонедельных усилий, пошла прахом. И теперь одному только Богу ведомо, куда всё пойдёт дальше.

По сообщениям самых разных информагентств, с огромным трудом заключённое примерно два месяца назад перемирие между Израилем и ХАМАС фактически сорвано. Причём по инициативе израильской стороны. ЦАХАЛ наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Поступают сообщения о десятках и даже сотнях погибших и раненых палестинцах.

А так-то «мирный план» был хорош…

Около двух месяцев назад, 19 января, вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, заключённое под мощным давлением Дональда Трампа. Та «сделка» была многоэтапной: первая фаза предполагала разблокировку Израилем больших объемов гуманитарной помощи для Газы, отвод израильских войск из густонаселённых районов, а также обмен израильских заложников на заключённых палестинских боевиков. Срок первого этапа истёк в марте, после чего Израиль потребовал продлить его действие, а не переходить ко второй части соглашения.

ХАМАС «отверг все предложения, полученные» от специального представителя #США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и других посредников, объяснил возобновление боевых действий офис израильского премьера. Хотя, возможно, всё дело в том, что в Израиле начались мощные тёрки между Биньямином Нетаньяху и высшими офицерами службы безопасности ШАБАК на тему «Кто виноват в атаке боевиков 7 октября 2022 года». Что, собственно, и предсказывалось. Массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа наносятся «в соответствии с политической ситуацией», де-факто подтвердила израильская Армия обороны.

Что ж, у России с Украиной, пожалуй, впервые появилась возможность изучить чужой опыт прекращения огня, а не генерировать печальный собственный на изумление всех окружающих стран, ближних и дальних. Но сомнения есть, что она будет использована с толком.

Хотя… Подождём до вечера.

Вдруг два «дедушки» что-нибудь придумают?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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