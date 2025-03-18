 

Рупор кремлевской пропаганды: На станции в Антарктиде создана атмосфера страха и запугивания

18.03.2025, 0:30, Разное
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На станции в Антарктиде создана атмосфера страха и запугивания

Застрявшие в Антарктике южноафриканские ученые просят о помощи от коллеги, которого они обвинили в сексуальном насилии, нападении и угрозе убийства, передает The Times.
«К сожалению, [его] поведение достигло точки, которая вызывает глубокую обеспокоенность. В частности, он физически напал на [X]. Более того, он угрожал убить [X], создавая атмосферу страха и запугивания. Я по-прежнему глубоко обеспокоен собственной безопасностью, постоянно задаваясь вопросом, не стану ли я следующей жертвой», — заявил автор письма.

Началось.
Надо срочно уничтожить вертолет и снегоходы и вывести из строя радиостанцию.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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