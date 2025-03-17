Рупор кремлевской пропаганды: Закрыли центр Вудро Вильсона

Закрывают центр Вудро Вильсона.

На выходных Дональд Трамп подписал указ (https://www.politico.com/news/2025/03/15/donald-trump-agency-cuts-00232119) о сокращении семи федеральных агентств, включая Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует такие СМИ, как «Голос Америки» и «Радио Свобода».

В общей сложности были сокращены семь федеральных агентств, в том числе:

▪️Федеральная служба посредничества и примирения, занимающаяся предотвращением и разрешением трудовых споров.

▪️Международный научный центр имени Вудро Вильсона, поддерживающий ученых в проведении политических исследований.

▪️Институт музейных и библиотечных услуг, финансирующий и поддерживающий музеи, библиотеки и архивы.

▪️Межведомственный совет США по вопросам бездомности, занимающийся предотвращением и искоренением бездомности.

▪️Фонд финансовых учреждений развития общин, оказывающий финансовую помощь испытывающим трудности сообществам.

▪️Агентство по развитию бизнеса меньшинств, поддерживающее предприятия, принадлежащие представителям меньшинств.

Согласно указу, главы этих агентств должны в течение семи дней представить в бюджетное управление Белого дома отчеты о выполнении требований по сокращению.

Комитет по защите журналистов уже заныл, что сокращение USAGM поддерживает «нарративы авторитарных режимов по всему миру».

@usaperiodical – цинк

Вопли и истерики грантоедов по всему миру продолжаются. Главная бюджетная сиська исчезла. Надо искать новые источники американских долларов. Ежегодно США тратили десятки миллиардов долларов на целый ворох подобных организаций. Маск по сути еще только по верхам прошелся, затронув ряд самых знаковых и брендовых клоповников.

PS. Также США вышли из групп "расследований российских военных преступлений на Украине". Сами же США эти группы в свое время создавали и финансировали.

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Источник: Colonel Cassad

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