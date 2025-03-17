Мнение «аналитика»: О другой катастрофе… Так чего вы ещё ждёте?

И если кажется, что «всё плохо»…

Что катастрофа не на горизонте, а гораздо ближе…

Что маленький белый пушной зверёк уже заглядывает прямо в глаза…

Просто посмотрите на эту простую и всем понятную «картинку» под катом: вот где настоящая драма!

А не эти ваши «страдания»…

Славно спикировал?

Многих «опять обломал»?

Ну и чего же вы ещё ждёте?

View Poll: Ожидания

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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