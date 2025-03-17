 

Из США депортирована профессор, летавшая в Ливан на похороны Насраллы

17.03.2025, 23:20, Новости дня
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Из США депортирована профессор медицинской школы Брауновского университета доктор Раша Алауие за выражение солидарности с “Хизбаллой”. Об этом сообщило министерство национальной безопасности.

34-летняя жительница Ливана доктор Раша Алауие, имевшая действующую визу H-1B, была задержана в международном аэропорту Бостона в прошлый четверг после возвращения из отпуска в Бейруте. При задержании профессор заявила, что летала в Бейрут, чтобы присутствовать на похоронах шейха Хасана Насраллы, лидера “Хизбаллы”.

Издание The Atlanta Journal-Constitution пишет, что источники, знакомые с делом, говорят, что на телефоне ливанки было обнаружено множество фотографий лидера “Хизбаллы”.

По информации AJC, доктор Раша Алауие – специалист по пересадке почек, ранее работала и жила в Род-Айленде.

“Виза – это привилегия, а не право. Прославление и поддержка террористов, убивающих американцев, является основанием для отказа в выдаче визы”, – говорится в заявлении МНБ.


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