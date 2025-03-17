 

Белый дом на призыв вернуть Франции Статую Свободы – “Если бы не США, вы говорили бы по-немецки”

17.03.2025, 22:20, Новости дня
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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала призыв французского депутата Европарламента от Прогрессивного альянса социалистов и демократов Рафаэля Глюксманна вернуть Франции Статую Свободы.

“Этого не произойдет. И я бы посоветовала никому не известному мелкому французскому политику не забывать: если бы не США, французы сейчас говорили бы по-немецки. Так что вы должны быть благодарны нашей великой стране”, – сказала Левитт.

Выступая 16 марта перед своими сторонниками, Глюксманн обратился к властям США: “Верните нам Статую Свободы! Это был наш дар вам, но, судя по всему, вы ее презираете. У нас ей будет лучше!” Эти слова были встречены аплодисментами и одобрительным свистом.

Статуя, установленная на острове Свободы на входе в нью-йоркскую бухту, стала символом США и была внесена в список всемирного наследия UNESCO. Монумент “Свобода, озаряющая мир”, был создан по проекту Огюста Бартольди при участии Гюстава Эффеля и торжественно открыт в 1886 году.


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