 

Студентам, защитившим дипломы дистанционно во время COVID-19, придётся повторно защититься в очном формате

17.03.2025, 19:33, Разное
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Министерство образования издало приказ, обязывающий всех выпускников, защитивших выпускные квалификационные работы дистанционно в период пандемии COVI-19, явиться очно на повторную защиту. В ином случае их дипломы будут аннулированы дистанционно и попадут в «чёрный список».

В ведомстве пояснили, что никто не может быть уверен в качестве таких специалистов.

«Раньше всё было понятно: человек хотя бы пришел на защиту, прочитал там что-то по бумажке, читать хотя бы умеет, с терминами в общих чертах знаком, можно выдать ему диплом, – говорит источник в министерстве. – А когда всё проходило дистанционно, откуда мы знаем, сам ли студент выступал на защите? Кто там был вообще по ту сторону в «зуме» или «скайпе»? Вдруг он даже читать не умеет, а ему в вузе выдали диплом? Пусть как все нормальные люди в свое время также придут на защиту в очном режиме. Обязательно с водой, цветами и банкетом для комиссии, это традиционные ценности в конце концов».

Те, кто учился на платной основе, будут должны заплатить часть стоимости семестра для повторной защиты. Студенты-«бюджетники» смогут защититься по льготной цене: за 19000 рублей единоразово.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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