Трамп угрожает наказывать Иран за атаки хуситов

Президент США Дональд Трамп заявляет, что Иран вовсе не потерял контроль над хуситами, а стоит за каждой их атакой, снабжая террористов деньгами и оружием, делясь с ними данными разведки.

“Каждый выстрел, произведенный хиситами, отныне будет рассматриваться как выстрел, произведенный оружием Ирана, и Иран будет нести за это ответственность и пожинать последствия, и эти последствия будут ужасными”, – написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.