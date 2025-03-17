Cadillac стал одиннадцатым участником «Формулы-1»

Официально подтверждено, что американский Cadillac станет одиннадцатой командой в чемпионате «Формула-1» уже в следующем году. Руководство «Формулы-1» и международная автомобильная федерация одобрили заявку компании на участие в соревнованиях. Это решение последовало за соглашением, достигнутым между «Формулой-1» и General Motors в ноябре прошлого года, хотя ранее аналогичная заявка была отклонена.

После того как командой стал руководить инвестор Дэн Таурис, глава TWG Motorsports, ситуация резко поменялась. Cadillac уже располагает необходимым оборудованием и автомобилем, соответствующим стандартам FIA, что позволит ей дебютировать в следующем году. Вначале команда будет работать с силовыми установками Ferrari, но в будущем планирует перейти на собственные силовые агрегаты, которые будут разрабатываться компанией TWG GM.

Для достижения этой цели руководство Cadillac утвердило кандидатуру опытного специалиста Расса О’Бленса, который возглавит работу по созданию «полноценной» команды к 2030 году. На данный момент команда Cadillac F1 не объявила о составе пилотов и продолжает формирование штата, приглашая специалистов в различных областях, связанных с автомобилями и гонками. Присоединение Cadillac станет первым расширением сетки участников F1 с 2016 года, когда к чемпионату присоединилась команда Haas. Американский бренд имеет богатую историю участия в гонках на выносливость, поэтому появление Cadillac F1 ознаменует новую главу в истории компании.Источник — F1