 

Мария Захарова обвинила Израиль в “нежелании знать правду о нацизме”

17.03.2025, 14:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с журналистом газеты “Известия” Никитой Кулюхиным, который был отстранен от участия в пресс-конференции министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара после того, как задал израильскому политику вопрос о “восхвалении нацизма в Украине”.

“Ситуация высветила незнание, либо нежелание Израиля знать правду о неонацизме на Украине. Cтранно третировать журналиста в стране, которая остро и искренне переживает историческую боль”, – цитируют чиновницу “Известия”.

По утверждению российской стороны, инцидент произошел 4 марта, когда журналист спросил у Саара, “почему Израиль уже несколько лет не осуждает то, что на Украине ставят памятники Бандере и Шухевичу, а также переименовывают в их честь улицы”. После этого Кулюхину было запрещено посещать пресс-конференции главы МИД.

“Журналист задал вопрос, связанный с международной повесткой. Он спросил о первопричинах украинского кризиса. Данная тема на повестке уже много лет, журналист составил вопрос без оскорбления, неуважения, всё было в рамках законности и этики”, – добавила Захарова.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили приговорен к 12,5 годам лишения свободы

17.03 / Трамп угрожает наказывать Иран за атаки хуситов

17.03 / Руанда разорвала отношения с Бельгией из-за войны в ДРК

17.03 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1118-й день войны

17.03 / Сотрудники “Голоса Америки” начали получать письма об увольнении

17.03 / Мужчине, пострадавшему от горячего чая из Starbucks, присуждена компенсация в размере $50 млн

17.03 / Теракт за автомобиль – у поджога IKEA в Вильнюсе выявлен российский след

17.03 / Сотни членов латиноамериканских банд высланы из США на основании закона XVIII века

17.03 / 18 марта Трамп проведет беседу с Путиным – “Мы будем говорить о территории”

17.03 / Генсек ООН призвал к “максимальной сдержанности” после ударов США по Йемену

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика