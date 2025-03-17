 

Человек впервые в мире прожил 100 дней с титановым сердцем и выписался из больницы

17.03.2025, 14:20, Разное
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Из больницы Нового Южного Уэльса выписали уникального пациента – 40-летний мужчина прожил 105 дней с искусственным титановым сердцем. Сейчас ему пересажен новый живой орган, полученный от донора. Это открывает новые возможности для лечения многих заболеваний и расширяет горизонты трансплантологии.

Искусственное сердце, разработанное доктором Дэниелом Тиммсом в сотрудничестве с BiVACOR, задумывалось именно как промежуточный вариант. Его нельзя оставлять в теле человека на постоянной основе, но при должном обслуживании оно может поддерживать базовые функции организма неограниченно долго. А именно – столько, сколько потребуется для поиска нового органа, что позволяет врачам работать вдумчиво и без спешки.

Это новая и уже мировая тенденция — установка временных искусственных органов (пока только сердец) ради увеличения сроков ожидания трансплантации. Они могут затянуться или же могут возникнуть осложняющие ситуацию обстоятельства. Кроме того, существует много патологий, при которых выживание человека с родным сердцем становится проблемой, а искусственный аналог может дать время для поиска решения.

Особенность этого устройства в использовании магнитно-левитационной системы – ротор, который перекачивает кровь, подвешен внутри устройства на магнитной подушке. Это исключает трение и износ основных узлов, что и позволяет эксплуатировать конструкцию практически бесконечно. Однако ученые и медики пока еще не готовы предложить такие устройства на смену настоящим сердцам для постоянной работы — лишь как временный вариант.Источник &#8212 Monash University


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