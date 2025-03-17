 

Сотни членов латиноамериканских банд высланы из США на основании закона XVIII века

17.03.2025, 12:25, Новости дня
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Американская администрация депортировала сотни нелегальных мигрантов из Латинской Америки, которые, по данным федеральных округов принадлежат к венесуэльским преступным группировкам.

Как признал государственный секретарь США Марко Рубио, в качестве юридического основания для депортации были использован принятый в 1798 году закон о вражеских чужеземцах, сохраняющий свою силу. Он позволяет федеральным властям задерживать и депортировать граждан стран, находящихся в состоянии войны с США.

Закон применялся крайне редко, в частности, во время войны с Великобританией 1812 года, а также мировых войн. Последним примером его применения стало создание лагерей для американцев японского происхождения во время Второй Мировой войны.

Часть членов группировок была выслана в Сальвадор, часть в Гондурас. Когда самолеты уже находились в воздухе, федеральный суд обязал администрацию США развернуть их, постановив, что законность решения находится под вопросом – США не находятся в состоянии войны. Однако постановление было проигнорировано.


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