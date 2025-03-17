 

Саудовский гигапроект Neom дорожает космическими темпами и обрастает скандалами

17.03.2025, 11:20, Разное
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Саудовская Аравия столкнулась с новыми сложностями при реализации самого амбициозного проекта в своей истории – Neom. Этот грандиозный комплекс в пустыне вряд ли будет окончен даже при жизни детей тех людей, которые начали его строить. Сроки сдачи даже первых частей все время сдвигаются, а стоимость проекта растет космическими темпами.

По данным Wall Street Journal, не стоит ожидать завершения Neom ранее 2080 года. К тому времени на проект будет потрачено порядка $8,8 трлн, что составляет примерно 25 годовых бюджетов Саудовской Аравии. Даже его первая часть — город-небоскреб Line обойдется не менее чем в $370 млрд. Впрочем, данные спорные, так как руководителей проекта постоянно критикуют за фальсификацию отчетов, а недавно его генеральный директор и вовсе неожиданно покинул свой пост.

Отмечается, что стройка шла бы быстрее и обошлась дешевле, если бы не упрямство наследного принца Мухаммеда бин Салман Аль Сауда, который категорически отказался упрощать проект. В частности, снизить высоту стен Line, так как 500 м – это слишком много и при этом не несет никакой практической пользы. Или убрать пустотелое стеклянное здание, которое должны подвесить вверх ногами на специальном мосту. Это отсылка к комиксам Marvel, а принцу нравятся фильмы по данной вымышленной вселенной.

Ожидается, что первый фрагмент Line длиной 2,4 км будет готов к 2030 году. На его крыше разместят стадион, который примет чемпионат ФИФА через четыре года. Гости мероприятия смогут посетить туристические и рекреационные зоны Treyam и Epicon, строительство которых должно завершиться примерно в те же сроки.Источник &#8212 Neom


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