Рупор кремлевской пропаганды: Саакашвили получил еще 4,5 года тюрьмы

Саакашвили получил еще 4,5 года тюрьмы за незаконное пересечение границы Грузии в 2021 году.

Чуть ранее ему выписали еще 9 лет по делу о растрате государственных средств.

До этого он получил 6 лет за избиение депутата и помилование убийц.

Суммарно у Саакашвили теперь срок 19,5 лет из которых он отсидел примерно 4. Так что сидеть ему еще порядка 15 лет.

В общем, на свободе мы его еще нескоро увидим. Как там прозрачные отделения полиции и велодорожки в Батуми?

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Источник: Colonel Cassad

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