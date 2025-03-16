Рупор кремлевской пропаганды: Саакашвили получил еще 4,5 года тюрьмы
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Саакашвили получил еще 4,5 года тюрьмы за незаконное пересечение границы Грузии в 2021 году.
Чуть ранее ему выписали еще 9 лет по делу о растрате государственных средств.
До этого он получил 6 лет за избиение депутата и помилование убийц.
Суммарно у Саакашвили теперь срок 19,5 лет из которых он отсидел примерно 4. Так что сидеть ему еще порядка 15 лет.
В общем, на свободе мы его еще нескоро увидим. Как там прозрачные отделения полиции и велодорожки в Батуми?
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Источник: Colonel Cassad
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