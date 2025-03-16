 

Рупор кремлевской пропаганды: Саакашвили получил еще 4,5 года тюрьмы

16.03.2025, 23:30, Разное
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Саакашвили получил еще 4,5 года тюрьмы за незаконное пересечение границы Грузии в 2021 году.
Чуть ранее ему выписали еще 9 лет по делу о растрате государственных средств.
До этого он получил 6 лет за избиение депутата и помилование убийц.
Суммарно у Саакашвили теперь срок 19,5 лет из которых он отсидел примерно 4. Так что сидеть ему еще порядка 15 лет.

В общем, на свободе мы его еще нескоро увидим. Как там прозрачные отделения полиции и велодорожки в Батуми?

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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