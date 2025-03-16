Рупор кремлевской пропаганды: Больной человек Европы

Турция с большим удовольствием вернула Европе давнее оскорбление про "Больного человека "Европы".

Советник Эрдогана назвал ЕС больным человеком современности с комплексом колониалиста

Евросоюз ведёт себя по отношению к Турции лицемерно и неискренне и не имеет права учить Анкару демократии, заявил старший советник Эрдогана Мехмет Учум.

Евросоюз — это больной человек современности. Выступающим от лица этого больного человека сначала нужно посмотреть на себя. Больной человек ЕС не может учить Турцию демократии и праву, пусть занимаются своим кризисом демократии и права.

Это стало реакцией на отчет докладчика по Турции в Европарламенте Начо Амора, который заявил, что ЕС настроен на расширение оборонного сотрудничества с Анкарой, но перспектив членства в союзе у Турции нет.

По словам Учума, недопустимо, чтобы ЕС рассматривал Турцию только с точки зрения удовлетворения потребностей в безопасности. Высказывания европейского докладчика, по его мнению, «свидетельство полнейшего непонимания и высокомерия, результат менталитета колониалиста».

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Европу сейчас обидеть может каждый.

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Источник: Colonel Cassad

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