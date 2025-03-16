 

Рупор кремлевской пропаганды: Больной человек Европы

16.03.2025, 23:40, Разное
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Турция с большим удовольствием вернула Европе давнее оскорбление про "Больного человека "Европы".

Советник Эрдогана назвал ЕС больным человеком современности с комплексом колониалиста
Евросоюз ведёт себя по отношению к Турции лицемерно и неискренне и не имеет права учить Анкару демократии, заявил старший советник Эрдогана Мехмет Учум.
Евросоюз — это больной человек современности. Выступающим от лица этого больного человека сначала нужно посмотреть на себя. Больной человек ЕС не может учить Турцию демократии и праву, пусть занимаются своим кризисом демократии и права.

Это стало реакцией на отчет докладчика по Турции в Европарламенте Начо Амора, который заявил, что ЕС настроен на расширение оборонного сотрудничества с Анкарой, но перспектив членства в союзе у Турции нет.
По словам Учума, недопустимо, чтобы ЕС рассматривал Турцию только с точки зрения удовлетворения потребностей в безопасности. Высказывания европейского докладчика, по его мнению, «свидетельство полнейшего непонимания и высокомерия, результат менталитета колониалиста».

https://t.me/turan_express/20265 – цинк

Европу сейчас обидеть может каждый.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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