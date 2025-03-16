Мнение: Вред от употребления соков, вред от аспартама и польза от употребления яиц

1. Последние несколько десятилетий нам вовсю рекламируют соки, особенно свежевыжатые, как более удобную альтернативу употреблению фруктов и овощей. Американские учёные, однако, пришли к выводу, что соки портят кишечники (ссылка):



Исследователи провели эксперимент с участием здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет. Первой группе в течение трех дней давали свежевыжатые фруктовые и овощные соки, второй — соки с цельными продуктами, а третьей только цельные растительные продукты. <…>

Участники первой группы показали самый плохой результат: у них значительно увеличилось количество патогенных бактерий, связанных с воспалением и проницаемостью кишечника. Во второй группе результат быть чуть лучше — бактериальные изменения были менее серьезными.

«Большинство людей думает, что соки — полезный способ для очищения организма, но наша работа демонстрирует обратно. Соки без клетчатки нарушают микробиоту, что может привести к долгосрочным негативным последствиям», — заявила автор работы Мелинда Ринг.

С другой стороны, плюс соков в том, что не надо жевать овощи и фрукты. Это снижает нагрузку на зубы и челюсти…

Здравый смысл подсказывает, что сок — это, по сути, цветная сладкая жидкость, которая навряд ли может быть полезнее, чем обычный сахар, растворённый в водопроводной воде. Но знаете, учёные всё время что-нибудь исследуют. Следующий раз они соберут ещё одну группу добровольцев, будут их снова поить соками три дня, а потом скажут, что соки полезны. Сколько диетологов, столько мнений.

Многие эксперты, кстати, считают, что «лечение едой» — это от бедности и дикости. Когда у образованного человека из развитой капстраны что-то болит, он идёт к врачу, и врач выдаёт ему таблетку или укол. У неграмотного крестьянина из афганской деревни такой опции нет, поэтому он лечится едой: от такой-то хвори горячая каша «помогает», от другой — холодный сыр, от третьей — самогон с корицей…

2. Учёные продолжают также спорить, насколько в действительности вредны искусственные подсластители (ссылка):



Недавнее исследование ученых из Китая, Швеции и Австралии показало, что аспартам может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. У мышей, которых кормили пищей с добавлением аспартама в течение 12 недель, наблюдалось увеличение жировых отложений в артериях и повышенный уровень воспаления. Исследователи связывают эти изменения с повышением уровня инсулина. <…>

Однако не все эксперты считают эти результаты поводом для отказа от искусственных подсластителей.

Доктор Иэн Масгрейв из Университета Аделаиды отметил, что исследование проводилось на генетически модифицированных мышах, которым давали высокожирную диету. По его мнению, такие условия не соответствуют реальному питанию людей. Кроме того, причиной ускоренного роста бляшек мог стать не сам аспартам, а его комбинация с жиром, который мыши потребляли в избытке.

Проще говоря, какого-то особенного вреда нет, зато калорий меньше, следовательно, и риск заработать лишний вес тоже ниже. Полагаю, это наше будущее — в итоге к полностью искусственной еде мы и придём. В огромных чанах будут варить питательную массу из сои, жуков и переработанного пластика. Эту массу будут продавать в больших пакетах, как собачий корм, а домашние кулинарные принтеры будут делать из неё хоть стейки с картошкой, хоть торты Наполеон, хоть фуа-гра — подкрашивая, замешивая с химическими приправами и прессуя до нужной консистенции. В целом, как это ни смешно, для организмов будет полезнее.

3. И, наконец, плохая новость для американцев, страдающих от дефицита яиц. Как утверждают австралийские учёные, яйца всё же полезны, а не вредны (ссылка):

В отличие от прежних работ, где яйца ассоциировались с повышенным риском смертности при высоком холестерине, новое исследование показало обратное.

У пожилых людей с диагностированной гиперхолестеринемией еженедельное потребление яиц снижает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 27%. <…>

Яйца содержат высококачественный белок, витамины группы B, фолат, ненасыщенные жирные кислоты и минералы. Они также являются доступным источником питания для пожилых людей, которые сталкиваются с возрастными изменениями вкусовых ощущений и снижающимся аппетитом.

Меня в таких исследованиях всегда раздражает неконкретность рецептов. Вот в каком виде надо есть яйца — всмятку, яичницей, в виде агрегатной форме пирожных? Сколько их надо есть на килограмм массы пациента? Какие побочки, какие противопоказания? Есть ли разница между куриными, утиными и страусиными, какие лучше?

Ну серьёзно, если почитать СМИ, то складывается впечатление, что современная диетология — это не наука, а что-то типа алхимии с магией, баловство. Купи в магазине яйцо и пропихни его в организм, а там уж оно каким-то магическим образом само разберётся, как тебя исцелить.