Рупор кремлевской пропаганды: Трансляции в поддержку демократии прекратить

Список агентств лишенных Трампом финансирования.

Сотрудники уже отстранены или отправлены в административные отпуска на неопределенный срок Доступ на работу для них заблокирован.

Выделение средств на эти структуры полностью прекращено. Связанные с ними контракты разорваны.

В общем, целый сегмент пропаганднонов пустили под нож.

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Источник: Colonel Cassad

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