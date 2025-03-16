Рупор кремлевской пропаганды: Трансляции в поддержку демократии прекратить
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Список агентств лишенных Трампом финансирования.
Сотрудники уже отстранены или отправлены в административные отпуска на неопределенный срок Доступ на работу для них заблокирован.
Выделение средств на эти структуры полностью прекращено. Связанные с ними контракты разорваны.
В общем, целый сегмент пропаганднонов пустили под нож.
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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