В России вводят штрафы за провоцирование чиновников на нецензурную брань

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы для граждан, чьи вопросы или поведение спровоцировали государственных чиновников на использование нецензурной лексики.

Согласно тексту документа, «лица, чьи действия намеренно или иным образом выводят должностных лиц из состояния душевного равновесия и профессиональной тактичности, будут привлекаться к административной ответственности за оскорбление представителя власти».

Первый случай применения закона уже зафиксирован в городе Бердск Новосибирской области. Местная жительница попыталась узнать у главы района, когда будет отремонтирована дорога возле её дома, и получила в ответ гневную тираду с использованием ненормативной лексики. Вместо извинений чиновник подал заявление против женщины, обвинив её женщину в «подрыве авторитета власти». Суд согласился с доводами истца и, как отмечается в пресс-релизе, вынес «справедливое решение в его пользу».

«Когда общаешься с чиновником, не нужно забывать, что он, как и любое начальство, самим Господом Богом над вами поставлен, – говорит автор законопроекта Святослав Гуревич. – Излишняя непонятливость, назойливость, зудение над ухом у представителя власти – это преступление против основ нашего общества, против основ чинопочитания, формировавшихся столетиями».

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