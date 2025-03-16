Мнение: Русские богатеют и смотрят кино онлайн

1. По размеру депозитов в банках мы уже догоняем скандинавские и среднеевропейские страны, а всего на банковских счетах россиян находится сумма, эквивалентная почти двум третям годового ВВП страны. Цитирую (ссылка):



В результате рекордного роста средств населения и бизнеса в банках Россия приблизилась к богатым странам по соотношению банковских депозитов к ВВП. Теперь Россия сильно опережает многие африканские и азиатские государства, а также ряд европейских. Хотя до самых богатых стран, таких как США, Франция, Швейцария или Япония, по этому параметру россиянам ещё далеко.

С 2021 года соотношение банковских депозитов к ВВП в России увеличилось с 57,9% до 64,1%. <…>

По данным Всемирного банка, самый низкий показатель соотношения банковских депозитов к ВВП – среди африканских и ряда азиатских стран. Например, в Нигере это примерно 13%, Судане – 15%, Зимбабве – 16%, Уганде – 19%, Нигерии – 22%, Ираке – 23%. В самых богатых странах мира соотношение часто превышает 100%. К их числу относятся США, ОАЭ, Швейцария, Франция, Италия, Испания. Показатель выше 200% – у Японии, специальных административных районов Китая Макао и Гонконга, а также у Люксембурга.

Вроде бы всё понятно, но тут есть три нюанса. Нюанс первый — в России широкие народные массы предпочитают копить в квадратных метрах, в бетоне. Там, где в другой стране у обывателя был бы круглый счёт в банке, у его русского двойника будет дополнительная квартира или квартиры.

Нюанс второй — банковские вклады в России крайне неравномерно распределены, это игрушка для богатых и сверхбогатых людей. Это не значит, что в России высокое неравенство, просто бедные и средний класс раскладывают свои корзины по другим корзинам.

Нюанс третий — сейчас в России высокая ставка, можно получить жирные 21% годовых, отнеся деньги в банк. Когда ставку понизят, люди начнут снимать деньги с банковских счетов.

Что касается огромных банковских вкладов в Японии и Южной Корее, то это нездоровый признак. В этих странах много стариков, которые уже не знают, куда свои деньги потратить, и мало детей, на которых деньги тратятся. В итоге все эти личные накопления обесценятся безо всякой пользы для страны.

2. Онлайн-кинотеатры продолжают отжимать рынок у кинотеатров обычных (ссылка:



Доходы российских онлайн-кинотеатров от подписки и рекламы по итогам 2024 года выросли на 44% относительно 2023-го и достигли 121,3 млрд руб. <…>

Лидеры рынка в 2024 году не поменялись, следует из данных TelecomDaily. Первое место удерживает принадлежащий «Яндексу» «Кинопоиск» с долей рынка 33,4%. На второй строчке — «Иви» (16,9%), на третьей — совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной медиагруппы Wink (16,2%). Далее следуют Okko и принадлежащий МТС Kion.

Вполне понятно, что традиционные кинотеатры уже не могут обеспечить какую-то особенную картинку. Зато они могут предложить публике ритуал: взять билеты, доехать до кинотеатра, припарковаться, купить попкорн, сесть в тёмном зале на уютные кресла с подлокотниками… Отключить мобильник, наконец, чтобы он хотя бы на протяжении двух часов не донимал своими бесконечными сообщениями.

3. Интересный судебный прецедент в Индии. Посетителю кинотеатра удалось отсудить у кинопрокатчиков значительную для этой страны сумму денег (ссылка):

…30-летний Абхишек из города Бангалор отправился с друзьями в кино, чтобы посмотреть военную драму «Сэм Бахадур». Согласно билетам, киносеанс начинался в 16:05. После фильма Абхишек планировал вернуться на работу и, проверив продолжительность картины, рассчитал свой путь до офиса. Однако перед началом фильма зрителям на протяжении 25 минут пришлось смотреть рекламу.

Из-за опоздания возмущенный мужчина подал в суд на PVR Inox — крупнейшую индийскую сеть кинотеатров-мультиплексов. В иске он объяснил, что «не смог присутствовать на других мероприятиях и встречах, запланированных на этот день, и понес убытки, которые невозможно подсчитать в денежном выражении». Абхишек также упомянул, что кинопрокатчики гонятся за доходами от рекламы и делают ее слишком долгой, забывая о комфорте зрителей и заставляя их смотреть ролики против воли.

В итоге закон оказался на его стороне. В феврале суд по защите прав потребителей обязал кинотеатр PVR Inox выплатить Абхишеку 50 тысяч рупий (49,5 тысячи рублей) за трату времени и пять тысяч рупий (примерно пять тысяч рублей) за душевные страдания. Кроме того, прокатчика обязали покрыть судебные издержки.

Если бы я работал депутатом, я бы каждый раз голосовал за законы, ужесточающие ответственность за насильственную трату чужого времени. Кстати, один из главных вредителей сейчас — МЧС. Идея пойти порыбачить на льдине приходит в голову, может быть, одному из 10 тысяч россиян, однако МЧС считает нормальным долбить каждого из нас: «в связи с разрушением ледового покрова выход на лёд водоёмов крайне опасен! Берегите свою жизнь!».

Да я бы с радостью уберёг драгоценные минуты своей жизни от ушкуйников, которые отвлекают меня от важных дел своим спамом. Но, к сожалению, наказания за спам в России недостаточно строги, чтобы от него отказались хотя бы госслужащие. Знаете, кто сильнее всего донимает меня рекламным спамом (ну, после банков, которые категорически не умеют писать по делу)? Центр развития и поддержки предпринимательства. Я им уже и голосом звонил даже, чтобы меня отписали, но всё бестолку — у них там недостаточно квалификации, чтобы удалить единичный почтовый адрес из базы для массовых рассылок.