Рупор кремлевской пропаганды: Китайская портовая экспансия в Африке

Китайская портовая экспансия в Африке

1. Черные – финансированное Китаем строительства портовой инфраструктуры и раличных проектов.

2. Красные – порты где останавливаются корабли ВМС НОАК или используются для военно-морских учений.

3. Желтые – наиболее используемые порты, где отмечается присутствие как ВМС НОАК. так и реализация китайских экономических проектов

4. Шеврон – база ВМС НОАК в Джибути

5. Страны помеченные серым – африканские страны, где реализуются китайские проекты связанные с портовой инфраструктурой.

6. Страны с желтыми границами – страны, где активно развиваются как экономические проекты, так и присутствие ВМС НОАК.

Стоимость подобной экономической экспансии оценивается в несколько десятков миллиардов долларов. И это только порты. При этом укрепления экономического и логистического влияния обеспечивает и сопутствующий рост возможности ВМС НОАК у берегов Африки. Наиболее амбициозный проект Китая – создание полноценной военно-морской базы в Гвинее, что обеспечит возможности по присутствию ВМС Китая в Атлантике. Борьба за контроль над Гвинеей в этой связи будет обостряться. США хотят не допустить реализацию Китаем этого проекта.Так же можно ожидать попыток дестабилизации стран, где имеется доминирующее китайское экономическое и политическое влияние.

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Источник: Colonel Cassad

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