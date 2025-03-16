Рупор кремлевской пропаганды: Китайская портовая экспансия в Африке
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Китайская портовая экспансия в Африке
1. Черные – финансированное Китаем строительства портовой инфраструктуры и раличных проектов.
2. Красные – порты где останавливаются корабли ВМС НОАК или используются для военно-морских учений.
3. Желтые – наиболее используемые порты, где отмечается присутствие как ВМС НОАК. так и реализация китайских экономических проектов
4. Шеврон – база ВМС НОАК в Джибути
5. Страны помеченные серым – африканские страны, где реализуются китайские проекты связанные с портовой инфраструктурой.
6. Страны с желтыми границами – страны, где активно развиваются как экономические проекты, так и присутствие ВМС НОАК.
Стоимость подобной экономической экспансии оценивается в несколько десятков миллиардов долларов. И это только порты. При этом укрепления экономического и логистического влияния обеспечивает и сопутствующий рост возможности ВМС НОАК у берегов Африки. Наиболее амбициозный проект Китая – создание полноценной военно-морской базы в Гвинее, что обеспечит возможности по присутствию ВМС Китая в Атлантике. Борьба за контроль над Гвинеей в этой связи будет обостряться. США хотят не допустить реализацию Китаем этого проекта.Так же можно ожидать попыток дестабилизации стран, где имеется доминирующее китайское экономическое и политическое влияние.
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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