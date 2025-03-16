 

Для абитуриентов из Москвы и Петербурга запустят программу «Земский студент» для поддержки региональных вузов

16.03.2025, 17:33, Разное
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Для абитуриентов из Москвы и Санкт-Петербурга запустят специальную  программу, стимулирующую их поступление в региональные вузы. Инициатива «Земский студент» будет функционировать по аналогии с успешно себя зарекомендовавшими программами «Земский доктор» и «Земский учитель».

В пилотный проект вошли такие учебные заведения как Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт, Липецкий казачий институт технологий и управления, Елецкий государственный университет имени Ивана Бунина, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени Алексея Кортунова, Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема (Биробиджан), а также филиал Российского государственного университета туризма и сервиса в Махачкале. 

«Абитуриент из крупных городов, поступающий в один из указанных вузов, получит единоразовую выплату в размере одного миллиона рублей, – обещает источник газеты «Коммерсант» в правительстве. – Выплата останется за студентом при условии, что он будет учиться как минимум на «хорошо» по всем предметам и поступит в том же городе на программы магистратуры, а затем продолжит обучение в аспирантуре. Он также будет обязан добровольно трудоустроиться в организацию, которую порекомендует ему вуз, и непрерывно проработать там не менее 12 лет. При несоблюдении хотя бы одного из условий выплату придётся вернуть в бюджет».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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