Обнаружено неизвестное ранее произведение Гоголя «Ухо» из цикла «Ленинградские повести»

Институт изучения литературного наследия Николая Гоголя сообщил о выявлении ранее неизвестной повести писателя «Ухо», входившей в легендарный цикл «Ленинградские повести».

Литературное открытие прозошло в результате ремонта особняка Лепена на Малой Морской улице, где прорвало трубу водоснабжения. Для проведения работ пришлось убрать мебель и элементы декора. Во время демонтажа камина рабочие нашли множество обгоревших страниц – большая часть из них, по мнению исследователей, это считавшийся утраченным том «Мёртвых душ». Есть и по-настоящему ценные находки – обнаружились несколько десятков страниц с надписью «Ухо» на колонтитуле.

Радиоуглеродный анализ подтвердил, что бумага и чернила относятся к 1840-м годам. В основе сюжета повести – незадачливый сотрудник одной государственной конторы, желавший подсидеть своего начальника, постоянно подслушивавший разговоры и собиравший компромат. Однажды его застают врасплох и главный герой чуть не лишается уха.

-Скорее всего, это вторая часть другой знаменитой повести Гоголя «Нос», также вошедшей в цикл «Ленинградские повести». Писатель, вероятно, счёл её неудачной и сжёг как второй том «Мёртвых душ», – пояснила исследователь петербургского периода жизни Гоголя Роза Штольц.

Текст «Уха» учёным удалось восстановить полностью. Это позволит произведению встать в один ряд с «Невским проспектом», «Шинелью» и «Портретом», пополнив цикл «Ленинградских повестей», которые некоторые литературоведы по ошибке называют «петербургскими».

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