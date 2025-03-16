Судя по последним расчетам, мегалодон был крупнее, чем мы привыкли считать

Команда ученых под руководством профессора Кеншу Шимады из Чикагского университета Де Поля провела моделирование тела мегалодона с учетом новых факторов. И пришла к заключению, что внешний облик этой гигантской вымершей акулы мог быть иным, нежели мы привыкли думать. Все дело в том, что от мегалодонов почти ничего не осталось, поэтому их нельзя назвать предками каких-то конкретных акул, а потому и сравнить их не с кем.

Мегалодона принято изображать как увеличенную белую акулу, из-за того, что их зубы имеют очень схожее строение. И долгое время никаких иных останков, кроме зубов, палеонтологи не находили. Потому что вместо костей у акул хрящи, а они не сохраняются в виде ископаемых. Но ученым повезло – несколько окаменевших фрагментов позвоночника мегалодоноа все же нашлись. Команде Шимады повезло еще больше — они сумели изучить 11-м позвоночный столб, почти целый, без головы и хвоста.

Сравнивая пропорции находки с образцами 145 современных видов акул и 20 вымерших видов, ученые рассчитали длину головы этой особи в 2,9 м и хвоста в 3,6 м, что дает общую длину тела более 16 м. Это совпадает с прежними оценками, однако есть сложность – самый крупный позвонок имеет диаметр «всего» 15,5 см. При этом в Дании был найден позвонок мегалодона диаметром 23 см, а это означает, что его владелец имел длину более 24 м и вес около 94 тонн.

Существу с такими физическим параметрами будет сложно двигаться даже в воде — из-за ее сопротивления. Если только у него не «худая» и плоская форма, как у китовой и гигантской акул, что позволяет им экономить энергию при движении. Если мегалодон действительно был столь огромен, он наверняка был «стройным», имел тонкое тело, а не коренастое и мощное, как у белой акулы. Впрочем, это пока лишь гипотеза.Источник — DePaul University