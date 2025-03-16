 

Судя по последним расчетам, мегалодон был крупнее, чем мы привыкли считать

16.03.2025, 15:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Команда ученых под руководством профессора Кеншу Шимады из Чикагского университета Де Поля провела моделирование тела мегалодона с учетом новых факторов. И пришла к заключению, что внешний облик этой гигантской вымершей акулы мог быть иным, нежели мы привыкли думать. Все дело в том, что от мегалодонов почти ничего не осталось, поэтому их нельзя назвать предками каких-то конкретных акул, а потому и сравнить их не с кем.

Мегалодона принято изображать как увеличенную белую акулу, из-за того, что их зубы имеют очень схожее строение. И долгое время никаких иных останков, кроме зубов, палеонтологи не находили. Потому что вместо костей у акул хрящи, а они не сохраняются в виде ископаемых. Но ученым повезло – несколько окаменевших фрагментов позвоночника мегалодоноа все же нашлись. Команде Шимады повезло еще больше — они сумели изучить 11-м позвоночный столб, почти целый, без головы и хвоста.

Сравнивая пропорции находки с образцами 145 современных видов акул и 20 вымерших видов, ученые рассчитали длину головы этой особи в 2,9 м и хвоста в 3,6 м, что дает общую длину тела более 16 м. Это совпадает с прежними оценками, однако есть сложность – самый крупный позвонок имеет диаметр «всего» 15,5 см. При этом в Дании был найден позвонок мегалодона диаметром 23 см, а это означает, что его владелец имел длину более 24 м и вес около 94 тонн.

Существу с такими физическим параметрами будет сложно двигаться даже в воде — из-за ее сопротивления. Если только у него не «худая» и плоская форма, как у китовой и гигантской акул, что позволяет им экономить энергию при движении. Если мегалодон действительно был столь огромен, он наверняка был «стройным», имел тонкое тело, а не коренастое и мощное, как у белой акулы. Впрочем, это пока лишь гипотеза.Источник &#8212 DePaul University


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Район выхода из трубы

16.03 / Мнение: Вред от употребления соков, вред от аспартама и польза от употребления яиц

16.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Трансляции в поддержку демократии прекратить

16.03 / В России вводят штрафы за провоцирование чиновников на нецензурную брань

16.03 / Мнение: Русские богатеют и смотрят кино онлайн

16.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Китайская портовая экспансия в Африке

16.03 / Мнение: Опора на себя

16.03 / Для абитуриентов из Москвы и Петербурга запустят программу «Земский студент» для поддержки региональных вузов

16.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Трамп закрыл “Голос Америки”

16.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Советский спецназ в Афганистане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика