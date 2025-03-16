Мнение: Восстания как по нотам



Центральная площадь Белграда

Что-то странно революционное происходит сейчас в Европе – какие-то немыслимо всенародные восстания, причем в двух странах сразу: в Сербии и в Венгрии. Громадные демонстрации в столицах, с численностью, как говорят, аж по миллиону в каждой. С одной стороны, это вроде бы нормально и не должно удивлять, скорее, это можно считать таким наглядным ответом Европы на упрек вице-президента Вэнса в потере уважения континента к демократии и к стремлению народов к свободе – вот же, мол, смотрите, у народов вполне есть воля к борьбе и к свержению тиранов: миллионами выходят! Вот вам ответ на знаменитый вопрос “Сможешь выйти на площадь в свой назначенный час?!”

Венгры и сербы вон смогли. Без сомнения. Их там в толпе грузовиками давят – но порыв не остановить. Но, с другой стороны, закрадывается какое-то предательское сомнение в чистоте намерений восставших – уж слишком нарочито составился список стран. Сербия и Венгрия – какие-то анфаны террибли, страны, вызывающие давно головную боль у Брюсселя, непокорные неслухи у ЕС, постоянно нарушающие дисциплины и норовящие постоянно “шагать не в ногу” с мейнстримом, голосующие против “европейского консенсуса”, все время норовящие оспаривать то принятые “режимы санкций против РФ”, то и вовсе ставящие под сомнение необходимость всех сплотиться и помогать Украине воевать с Россией.

Орбан из Венгрии вообще стал притчей во языцех в Европе – все время он с чем-то не согласен, чего-то хочет странного, как говорится, “постоянно мешает работать”. Орбан воюет с ЕС уже лет 6, Брюссель даже даже пытался вмешиваться в венгерское внутреннее законодательство, надеясь таким образом подорвать крепкое положение Орбана во главе страны. Безуспешно.



Будапешт, митинг

Югославия (Сербия) так же ведет себя почти на грани фола, хотя бы на словах заявляя о себе как о чуть ли не единственной европейской стране, которая остается “другом России”. Пусть это не более чем декларация, и вроде ни в чем конкретном для России не выражалось – но это безусловно была фронда и нарушение европейских приличий, а в чем-то – нарушение общей дисциплины и европейского единства. Очевидно, что Европе вся эта фронда и постоянные попытки споров по мелочам надоели.

И вот – вдруг! – такая волна народных восстаний против старых лидеров! Трудно отделаться от ощущения, что это всё – явно не случайное совпадение. Зашатались правительства, которые явно так или иначе симпатизировали России – нынешнему врагу Европы. Если Вучич и Орбан в итоге рухнут – это будет явная отставка за нелояльность руководству ЕС, такой способ укрепления единства Союза.

С другой стороны, ситуация ставит в тупик и российскую пропаганду. Ведь в России привыкли по шаблону винить во всех майданах в мире непременно США. В Белграде и в Будапеште явно идет что-то вроде майдана – но это явно не США, ведь Америка как бы вышла из игры и даже атаковала свои собственные инструменты для организации майданных переворотов – под сильнейшим ударом там и ЦРУ, и USAID, которые стараниями Трампа нынче практически недееспособны. Кто же организует миллионные толпы?! Неужели – сама Европа? Бюрократы из Брюсселя на такое способны?? Ставить на уши целые страны, валить там правительства? Но КАК, ХОЛМС?

Честно говоря, подобные волнения гораздо органичнее смотрелись бы в других странах. Скажем, в Англии, где внутреннее положение в ситуации неконтролируемой миграции и беспредела исламитских банд становится, как кажется, почти нестерпимым. Или в Германии. Но нет – там всё тихо. И одновременно Европа активно – опять же в пику Вэнсу – продолжает давить на Румынию, где ее стараниями арестовали кандидата в президенты, выигравшего первый тур выборов и имеющего рейтинг 40%. Казалось бы, в Румынии и должны быть массовые волнения – но нет, румыны не особо возмущаются, как видим.

Очень управляемая, оказывается, ситуация в Европе. Прямо-таки даже России на зависть. Надо восстать – восстают, не надо восставать – не восстают. Прямо как при ковиде. Сказали колоться – все колются, сказали сидеть по домам и не рыпаться – сидят и не рыпаются. Как по нотам.