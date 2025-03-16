Трамп признался, что в детстве мечтал вступить в пионеры и жить в СССР

Президент США Дональд Трамп признался, что в детстве мечтал стать пионером и жить в Советском Союзе.

Выступая на митинге своих сторонников во Флориде, он заметил, что в СССР не было тех многих проблем буржуазного капиталистического общества, которые сейчас одолевают Америку.

– У них были отличные парады, крепкие стены, и все носили красные галстуки. Очень стильно! И при этом ни одного мигранта, никакой этнической преступности, вообще не было преступности! Все они просто жили без паспортов в колхозах, – сказал Трамп.

Многие консерваторы потребовали от Трампа объяснений, а некоторые даже призвали к его исключению из Республиканской партии. В ответ глава государства заявил, что его слова были сарказмом.

– Однако антисоветчики настолько глупы, что этого не поняли, – добавил он.

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