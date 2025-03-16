Центробанк Литвы выпустил «Облигации ядерного возмездия» для укрепления национальной безопасности
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Центральный банк Литвы объявил о выпуске специальных облигаций под названием «Облигации ядерного возмездия» (OЯВ) с целью привлечения средств для разработки ядерного оружия.
По словам главы Центробанка, Витаса Василяускаса, это необходимый шаг для защиты суверенитета и обеспечения мира в регионе.
Граждане Литвы смогут приобрести OЯВ на сумму от 10 до 10 000 евро. В качестве бонуса каждый покупатель облигаций получит персональный сертификат, подтверждающий его вклад в укрепление обороноспособности страны, а также право на бесплатное посещение бункера в случае ядерной угрозы.
По прогнозам аналитиков, выпуск «Облигации ядерного возмездия» может привести к укреплению курса литовского евро по отношению к другим валютам.
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