Центробанк Литвы выпустил «Облигации ядерного возмездия» для укрепления национальной безопасности

Центральный банк Литвы объявил о выпуске специальных облигаций под названием «Облигации ядерного возмездия» (OЯВ) с целью привлечения средств для разработки ядерного оружия.

По словам главы Центробанка, Витаса Василяускаса, это необходимый шаг для защиты суверенитета и обеспечения мира в регионе.

Граждане Литвы смогут приобрести OЯВ на сумму от 10 до 10 000 евро. В качестве бонуса каждый покупатель облигаций получит персональный сертификат, подтверждающий его вклад в укрепление обороноспособности страны, а также право на бесплатное посещение бункера в случае ядерной угрозы.

По прогнозам аналитиков, выпуск «Облигации ядерного возмездия» может привести к укреплению курса литовского евро по отношению к другим валютам.

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