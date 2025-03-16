 

Центробанк Литвы выпустил «Облигации ядерного возмездия» для укрепления национальной безопасности

16.03.2025, 11:33, Разное
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Центральный банк Литвы объявил о выпуске специальных облигаций под названием «Облигации ядерного возмездия» (OЯВ) с целью привлечения средств для разработки ядерного оружия.

По словам главы Центробанка, Витаса Василяускаса, это необходимый шаг для защиты суверенитета и обеспечения мира в регионе.

Граждане Литвы смогут приобрести OЯВ на сумму от 10 до 10 000 евро. В качестве бонуса каждый покупатель облигаций получит персональный сертификат, подтверждающий его вклад в укрепление обороноспособности страны, а также право на бесплатное посещение бункера в случае ядерной угрозы.

По прогнозам аналитиков, выпуск «Облигации ядерного возмездия» может привести к укреплению курса литовского евро по отношению к другим валютам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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