Пожар на дискотеке в Северной Македонии, не менее 50 погибших
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В результате пожара на дискотеке “Пулс” (Пульс) в городе Кочани в Северной Македонии, погибли не менее 50 человек, пишет агентство MIA со ссылкой на официальные данные македонского МВД.
Десятки пострадавших доставлены в больницы
По данным местных властей, на дискотеке присутствовали около 1500 человек.
Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется.
По всей видимости, пожар возник из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК.
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