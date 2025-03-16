 

Пожар на дискотеке в Северной Македонии, не менее 50 погибших

16.03.2025, 10:35, Новости дня
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В результате пожара на дискотеке “Пулс” (Пульс) в городе Кочани в Северной Македонии, погибли не менее 50 человек, пишет агентство MIA со ссылкой на официальные данные македонского МВД.

Десятки пострадавших доставлены в больницы

По данным местных властей, на дискотеке присутствовали около 1500 человек.

Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется.

По всей видимости, пожар возник из-за использования пиротехнических средств во время концерта группы ДНК.


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