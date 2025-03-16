Американский след – все последние обновления VK финансировались USAID

Правительство США продолжает рассекречивать данные об USAID и ее деятельности. На днях достоянием общественности стала информация о причастности агентства ко всем последним обновлениям российской социальной сети VK.

Целью таких изменений назван потенциальный раскол в российском обществе.

Впервые вмешательство USAID было зафиксировано в 2010 году, когда Павел Дуров удалил стену. Президент США Барак Обама был удовлетворен результатом работы и выделил дополнительное финансирование, прокомментировав свое решение словами: «Это лучшее вложения для уничтожения русских, которое можно было придумать!»

В дальнейшем на средства USAID всё чаще и чаще стали внедрять свои обновления в соцсеть. Последние 5 лет каждый крупный редизайн соцсети финансировался американскими властями. Изменения ленты, переименование вкладки сообщений, а также изменения в отношении политики работы с сообществами были полностью разработаны американским агентством.

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